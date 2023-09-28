行政院提夜班護理師加薪 基層批：流血汗做白工

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為解決護理人力荒，行政院規劃發給夜班護理人員獎勵，引發護理界反彈。中華民國護理師護士公會全國聯合會認為，護理人員離職率持續上升，不是只有夜班缺人，而是全面性缺工，護理問題就是國安問題；基層護理師更直言「我們看不到執政黨對護理的重視！」希望能提高護理人員薪資水平，不要再讓護理師做白工流血汗。

「護理問題就是國安問題。」護理公會全聯會副理事長林綉珠表示，近年醫院護理人員空缺率節節上升，很多醫院因為沒有護理師而延後開刀，讓病人和家屬在萬分痛苦和等待中度過；感謝行政院聽到護理人員的聲音，但希望是加薪加在刀口上，不只是單一夜班費能夠解決。

在醫學中心服務的陳姓護理師說，在病房工作中，治療、檢查和手術主要集中在白班，有些同事因為白天工作繁重，反而偏好上夜班，加上新進人員一開始還不熟悉，不能去上夜班；因此如果要鼓勵年輕護理人員留任，應該要提升整體薪資，只調夜班費效用不大。

年資超過40年的資深護理師則說，護理是個團隊，不能分割為夜班白班，「不可能右腳穿高跟鞋、左腳穿球鞋！」既然要加薪，應該通通都要加薪，不能夠只看局部，否則不只新人留不住，資深的人力也留不住。

護理公會全聯會常務理事周繡玲提出兩項訴求，一是由政府編列預算，優先補助醫院護理人員薪資，每人每月1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年；另一是希望新進護理人員年薪至少達70萬元（不含夜班費）。

「我們看不到執政黨對護理的重視！」一名在區域醫院服務的護理師直言，如果只提供夜班津貼，可能導致新的離職潮，以後白天沒有護理師照顧病人。他認為，目前護理人員年薪低於全國平均的67萬元，希望至少提升到70萬元，不要再讓護理師流血汗做白工。