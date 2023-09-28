《金融》央行：6月底外國債權統計 國銀對美曝險連6季創新高

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【時報記者任珮云台北報導】央行今公布112年6月底本國銀行外國債權統計；依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為5499億美元，較112年3月底增加1.88%，主要係對公共部門之債權增加所致；依保證人基礎統計之外國債權淨額為5390億美元，較112年3月底增加2.18%。

112年6月底本國銀行對美曝險金額再創新高，金檢處副處長潘雅慧表示，由於美國升息，吸引資金持續流入，本國銀行對美曝險金額已經連6季走升，同時續創新高。

依直接交易對手基礎統計之外國債權，央行分析，曝險對象以非銀行之私人部門占56.67%為主，銀行占28.19%次之，公共部門則占14.06%。曝險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、澳大利亞、日本、英國、越南、新加坡及開曼群島，合計4058億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.79%。

依保證人基礎統計之外國債權，央行分析，曝險對象以非銀行之私人部門占53.59%為主，銀行占29.31%次之，公共部門則占15.98%。曝險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、法國、開曼群島及越南，合計4020億美元，占保證人基礎外國債權淨額之74.58%。