Yaris Cross上市再減1.5萬 和泰車上修車市至47萬輛

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TOYOTA總代理和泰車28日正式發表Yaris Cross新車上市發表會，8月下旬開放預定後，已累計逾2,000張訂單，總經理蘇純興表示，年底前各廠新車上市買氣優於預期，因此二度上修今年車市看法，從年中第一次上修的46萬輛，再增至47萬輛。

蘇純興指出，Yaris Cross以4,310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳17.5km／l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備，因此受到市場歡迎，新車共分三車型，車價自71萬元至82萬元，較預接單各再減1.5萬元，價格相當具有競爭力，年銷目標2萬輛。

和泰車指出，Yaris Cross以Solid Dynamic為設計理念，並延續TOYOTA SUV家族設計語彙，打造出動感活潑且量感飽滿的車體外觀，雙梯形的進氣壩設計，以及配備銳利的LED Bi-Beam頭燈與流線的LED光條式尾燈，不僅增添外觀科技感，更打造動感活潑的前衛造型。

此外，Yaris Crossu以4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km／l的省油表現，有效降低消費者的用車成本。

Yaris Cross亦具有458L超大行李廂空間，且行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門（潮玩版），讓車主能夠自在運用充足的置物機能。

和泰車進一步說明，新車座艙採雙層式環艙設計，創造出讓駕駛者能夠專注駕駛的空間，同時亦保有副駕乘客寬闊的空間感受。內裝以大量鋼琴烤漆搭配浮雕設計門飾板，增添車室質感，座椅則以藍色縫線點綴（潮玩版），創造年輕動感的風格。

在科技配備上，除標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的9吋Drive＋ Link智能車載系統外，更搭載新潮設計的7吋全彩數位儀錶（潮玩版），可設定多達十組的生日或紀念日提醒。

安全配備方面，Yaris Cross標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold電子定車煞車系統、6SRS氣囊及Toyota Safety Sense安全系統。TSS包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop ＆ Go）、PCS預警式防護系統、與車道行駛輔助系統等主動安全配備。

另外，還搭載BSM盲點偵測警示系統（潮玩版）、RCTA後方車側警示系統（潮玩版）等，最高搭載29項主、被動安全配備，兼顧駕駛者與乘客乘坐安全。