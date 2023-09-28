金門首推電動共享運具 6服務據點提供42車即日啟用

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隨著共享運具逐漸普及，金門地區也跟進潮流首推「電動共享運具專用停車位」，已完成金城鎮公所後方、金門高中、金寧鄉公所、金湖鎮台銀前與水頭碼頭等5處停車場，以及烈嶼鄉公有加油站等6處據點，各設置6個電動共享機車專用停車位，共計42輛共享機車，即起正式上線提供服務，歡迎民眾多加利用。

縣府觀光處表示，為持續推動綠能交通環境，標租既有公共空間，提供綠能電動共享機車，目前已啟用6處租、還點場域，計有能海電能科技股份有限公司、新研租車有限公司之充電、換電兩家業者加入合作，以共享機車，提供便民服務。

縣府強調，未來將持續推動電動共享運具租、還據點，鼓勵地區居民及遊客租賃使用，後續亦將視業者營運狀況，推廣引進電動自行車及電動輔助自行車等，期盼逐步完善綠能交通與共享環境。

電動共享機車業者說明，只要下載APP完成會員註冊，透過GPS定位即可免鑰匙租用啟動與歸還，並完成繳費動作，提醒民眾有租借需求必要，須於三天前完成註冊，避免至現場無法借乘共享運具，目前共享運具計2家業者投入經營，每輛車均有投保強制險，如遇緊急事故可撥打服務電話，即有專人服務，服務時間上午8時30分至晚上22時，服務電話：新研租車有限公司082-327194／0800-090-060；能海電能科技股份有限公司0800-588-808。