強降雨恐排水不及 花蓮市南濱滯洪池進度引關切

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花蓮市區靠近南濱出海口「溝尾仔」低窪路段，常因強降雨淹水，花蓮市公所獲內政部補助，3年就完成擴建及設備更新南濱抽水站，但由縣府執行興建「南濱滯洪池」的工程，迄今未能完成，縣議員魏嘉賢等位議員今表達關切，縣府建設處長鄧子榆表示，工程經費2.5億元獲花東基金通過，其中1.2億元縣府自籌款則納入今年度追加預算，估算地上物拆遷、減租等補償作業明年應可完成，接著就可以發包施作。

花蓮市南濱抽水站老舊且排洪量不符未來所需，在花蓮市公所爭取下，內政部營建署投入2.8億元進行「南濱抽水站擴建工程」及「南濱抽水站滯洪池新建工程」，其中南濱抽水站擴建工程已完工，但是市區排水系統最後一塊拼圖，「南濱滯洪池」，延宕多年仍無興建進度。

前市長、縣議員魏嘉賢表示，若沒有滯洪池，大雨來襲造成市區淹水，更新後的南濱抽水站內前池將會造成無水可抽的問題，抽水站將只能發揮一半功能，滯洪池與南濱抽水站合體發揮抗洪、排洪的功能；議員傅國淵、笛布斯．顗賚、周駿宥今天也一起到南濱抽水站關心滯洪池規劃興建辦理進度，強調會全力支持預算，並希望縣府要加速推動。

市公所工程隊長余世崘表示，南濱抽水站全站總抽水容量每秒可抽48立方公尺，雖足以應付強降雨，但滯洪池最重要的功能是防洪治水，在颱風豪大雨，可讓洪水有暫存空間。新建1.2公頃的滯洪池，估算提供兩萬公噸蓄水量，市區的積水可迅速流入滯洪池，再由南濱抽水抽水機組排入大海，有效改善花蓮市，甚至吉安鄉的整體排水系統的防洪抗災能力。

鄧子榆處長表示，位在抽水站西側的「南濱抽水站滯洪池新建工程」，因都市計畫變更程序耽擱，目前拆遷、補償、工程、土地合計2.5億元已到位，其中1.2億元用地經費縣府自籌納入112年追加預算送議會審查，未來縣府將一起規劃「南濱抽水站滯洪池新建工程」以及周邊「花蓮市和平排水箱涵擴建工程」，兩滯洪池共約3.5公頃。縣府在辦理滯洪池規劃設計時，會召開說明會向民眾說明規劃設計內容，邀民眾參與討論或提供建議。