泰鼎通過ISO／IEC 27001資安認證 接軌國際資安標準

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泰鼎-KY（4927）日前取得英國標準協會（BSI）核發的ISO／IEC 27001資訊安全管理系統認證，並於27日舉行授證儀式，現場由執行長周瑞祥接受BSI總監授予證書，肯定公司提升資訊安全防護力，正式接軌國際標準。

ISO／IEC 27001是一套國際上廣泛使用的資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）標準，旨在協助企業建立、實施、維護和持續改進資訊安全管理系統，以確保資訊的機密性、完整性與可用性，並加強預防資料外洩的能力。

泰鼎長期致力於強化資訊安全管理機制與防禦能力，保護公司重要資訊資產及資訊系統作業正常運作。2022年更成立資訊安全委員會，透過資安運作中心每月召開例行會議，依據規畫、執行、查核與行動（PDCA）的管理循環機制，檢視資訊安全政策的適用性與保護措施，並定期與資訊安全委員會回報執行成效。此外，也透過生活化的宣導影片提升全體員工的資安意識。在各部門同仁緊密協作下，全面加強了公司對資訊安全的基礎防禦能力。

落實資訊安全管理是企業永續經營不可或缺的一部分，也是風險管理和公司治理的關鍵指標。為了滿足不斷變化的資訊安全需求，泰鼎自願遵循ISO／IEC 27001資訊安全管理架構並取得認證，彰顯為客戶和合作夥伴提供最高水平保護的決心。未來，也將持續強化資訊安全管理，保護公司與客戶之資訊資產安全，以達成企業永續經營的目標。