10月起這三稅 開放至超商多媒體資訊機繳納

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財政部力推稅務便捷化，10月1日起新增土地增值稅、契稅及印花稅可至超商多媒體資訊機（KIOSK）查詢及繳納稅款；此外，11月開始，印花稅自繳稅款及使用牌照稅、房屋稅、地價稅逾期案件也可線上繳稅。

財政部表示，明年1月1日起，將開放期貨交易稅及證交稅（含自繳及核定稅款）線上繳稅。現行民眾證交稅和期交稅是在交易時即已預扣，但券商在交割（T＋2日）後的次日，須至金融機構繳納。

財政部指出，明年1月起，券商這部分稅金除了可至金融機構繳納，也可以選擇線上繳交。