晴天旅遊取得獨家席次 最奢華夏古號直抵正北極90度

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歷史高溫不斷改寫，專家預估明年更為嚴峻，許多地球盡頭的超凡美景以及北極熊即將消逝或銳減，這使得全球玩家對於極地探險趨之若鶩!以北極為例，世界最佳探險郵輪、地表最奢華核子動力破冰船、唯一能定錨在正北極點90度的「龐洛郵輪夏古號」，各國旅遊業者早已提前搶占明年有限席次。

不只北極圈!搭探險郵輪正北極點繞一圈 等於環遊世界

本身就是戶外運動愛好者，多次乘坐夏古號親自踩點的晴天旅行社董事長陳依福分享「正北極概念」的獨特性，及其一生必遊的價值。「除了北極圈以內的地方屬於北極之外，還有一個很難到達的正90度北極點，如果能在那個點走了一圈，也可以說是環遊世界一周了!」

團費衝破150萬!北極探險年漲12％ 龐洛夏古號仍一位難求

自2008年起即造訪北極多次的陳依福指出，此刻正是去北極的好時機，從10多年前60萬行程，到疫情前120萬，乃至於現在團費150萬起跳，未來只有極少數的旅遊玩家可以前往當地圓夢。雖然代價不低，但乘坐的龐洛郵輪夏古號採用最先進核子動力技術，是全球唯一可到達正北極的船艦，對北極冰層及動物生態的侵擾也是最小，全球玩家都希望能登上，即使所費不貲也一位難求！

以觀察北極熊來說，最好能到船頭甲板上觀賞拍照，晴天因深耕北極行程以及頂級遊輪多年，獨家取得夏古號最佳席次，拿到船頭稀有頂級艙房的實力，讓其他國家的旅遊同業都望塵莫及。

航行北極冰層探索知識寶庫 冰上活動藍湖溫泉可享餐餐米其林極致饗宴

長150公尺、寬28公尺的夏古號，乘客可乘坐獨木筏在北極群冰中穿梭遊覽；可以穿妥攀登設備來個冰上健行，體驗大地蒼茫之感；也可以到達北極點時，由船長帶領共舞，酌飲香檳，共慶難得的一刻；更可以穿著比基尼，跳入北極點的冰海中，從頭到腳來場烙印心頭的北極體驗。

九樓的露天溫泉池，標榜取自「冰島藍湖」，循環船內動力，維持溫度27-37度，在寒風蒼茫中還能夠暖暖地欣賞大地的變化。更不用說夏古號的餐點，擁有米其林19顆星的法國名廚Alain Ducasse精細設計，每餐都在像是在跟大師對話，兼具法式美味及身心靈的終極享受。

破表高溫北極熊銳減 親睹超凡極地要趁早

船外，必看北極熊，生為食物鏈的頂端，站立2.8公尺，體重可以達到600公斤，常常獨行於冰上，一天可能要吞食達到體重20％的食物，因為地球暖化北極熊生存的空間越來越小，甚至有科學家推估到2050年冰層大幅減少，北極熊更難以生存，也因此在旅途中能親睹，總讓遊客們感到彌足珍貴。

另外還有可愛北極狐，是小巧可愛的變色體，冬天雪白夏天棕灰，如同雪地中的精靈，更有雪鴞，各式鯨魚，都等待遊客的發現。置身世界盡頭，領略大自然的維妙壯闊，你也可以是勇闖天涯的極地探險家。想了解更多旅途上的精采可查詢晴天旅行社：https://www.sundaytour.com.tw/