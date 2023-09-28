裕元花園酒店線上旅展10月2日登場 挑戰全年最低價

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台中裕元花園酒店為首屈一指的五星級豪華酒店提供貴賓有溫度又貼心的服務，酒店座落於市中心繁華地段，讓您在城市綠洲的環境中盡情放鬆。 酒店擁有多間精緻優雅的餐廳，必令每位來賓樂而忘返。

2023 ITF台北國際旅展將於11月3日起一連四天在台北南港展覽館一館舉行。台中裕元花園酒店超前佈署於10月2日中午12點至11月15日凌晨00點舉辦線上

旅展(https://www.windsorinlife.com)，祭出多款住宿、餐飲、SPA優惠券，以及線上商城經典熱銷商品，一站解決各種送禮、尾牙春酒、聚餐約會需求。其中萬元商務客房一泊一食專案每組二張9,998元，超值優惠三折起，挑戰全年最低價。還有民眾聚餐必備的溫莎咖啡廳Buffet平日午/晚餐優惠套票30張只要25,500元，約7折折扣，平均每人只要850元。線上旅展消費滿萬元可享免運，還有多重好禮，最大獎有機會抽中星宇航空東京雙人來回機票，預計再度掀起搶購熱潮。

裕元花園酒店2023線上旅展以『吃喝玩樂一手包辦』為主題，推出多款一站式購足優惠。首推「萬元商務客房一泊一食」專案，附贈隔日兩客自助式早餐，旅展限時專案價每組二張9,998元，年度最殺3折優惠；以及廣大顧客最愛的「雅緻客房一泊二食」，免費享用住宿期間兩客溫莎咖啡廳自助式午餐或晚餐(二擇一)，與隔日兩客自助式早餐，每組二張只需9,998元。凡購買五組單一款住宿券種加碼贈客房升等裕元APP電子票券一張。

位於裕元花園酒店七樓的ALFA Fitness Club擁有專業沐足養生、運動筋膜放鬆與美容護膚服務，此次線上旅展推出療程優惠套票，包含價值$1,200元的「奢華經典保水臉部嫩膚券」、「泡腳+腳底按摩券」可供選擇，以及價值1,800元的「經絡油壓券」、「運動筋膜放鬆券」。套票分成10 張一組與30張一組，買的越多越划算，優惠下殺85折起。

在餐飲優惠，裕元花園酒店強打最受歡迎的「溫莎咖啡廳平日午/晚餐券」套票，6張5,700元，30張25,500元，最低優惠約7折。「喆園鮑魚中餐廳雙饗餐食券」每組5張，優惠價10,000元，一張餐食券可兌換總價值2,440元的脆皮炸子雞、荔茸香酥鴨、干貝蟹黃燒賣、黃金流沙包，還可憑券以$99元加購顧客激推的明爐片皮烤鴨三吃。以及「元膳鐵板燒平/假日午間套餐券」每組5張，優惠價6,000元。

除各項住宿、餐飲、SPA優惠券外，民眾還可透過這次線上旅展買到裕元花園酒店必買伴手禮。首推必買NO.1館內每月狂賣至少200碗的厚切牛肉麵。10月2日起限量開賣「冷凍厚切牛肉麵禮盒」買一(組)送一(包)，超值優惠價760元。再推必買NO.2每月熱銷破百罐，常客人手一罐的「頂級干貝XO醬禮盒」，送禮自用兩相宜。

嚴選頂級海陸食材，透過慢火煸炒釋放出食材獨特精華風味，無論是沾醬、拌飯、拌麵、入菜皆屬絕配，線上旅展期間優惠買一(組)送一(瓶)，優惠價1,560元。還有裕元線上商城創下單月銷售百顆佳績，號稱會呼吸的枕頭「五星級天然乳膠枕」，限時超值優惠兩入85折。最後再加碼線上商城滿額四重優惠，單筆消費滿一萬元可享免運外，再送價值二千元的溫莎咖啡廳四人同行一人免費優惠券二張，若單筆消費有認購線上旅展票券商品，再贈裕元花園酒店線上商城購物金五百點，活動期間於線上商城購買住宿、餐飲、SPA優惠券等商品，單筆消費滿三萬元，還可獲得一次抽獎機會，最大獎可抽中星宇航空東京雙人來回機票。活動詳情可電洽裕元花園酒店或至官方網站、FB粉絲專頁內查詢。

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