新台幣貶2.3分、收32.268元 周、月、季線齊收黑

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美元指數續走強，美債殖利率持續走升下，美股拖累台股下挫，外資匯出不停手，新台幣兌美元28日開盤即走貶，但隨出口商季底大舉拋匯，支撐新台幣未貶破32.3元價位，終場小貶2.3分、收32.268元，匯價已連四貶，並刷新逾11個月新低，總成交量10.58億美元，則為9月4日以來最低。

新台幣本周合計貶值1.46角或0.45％，周線已連三黑；而9月新台幣重貶4.14角或1.28％，月線已連六黑；第三季貶值1.133元或4.65％，季線同樣收下連二黑。

觀察近期新台幣貶勢，4月以來新台幣月月收黑，且貶勢逐月加重，7月貶值2.95角、8月貶值4.24角，加上9月續貶4.14角，第三季合計已貶了1.133元，再加上上半年貶值4.27角，今年以來已貶值1.56元或4.83％；去年新台幣貶值3.018元或9.83％，創下為25年來最大貶幅，若後續新台幣仍月月重貶，也不排除超越去年貶幅，再創歷史次高。

匯銀主管指出，外資28日早盤繼續匯出，但午後轉為雙向操作，部分外資保管行轉為匯入；而出口商適逢季底則是「拋匯不手軟」，加上部分出口商換匯（SWAP）轉期拿到資金，剛好近期價格漂亮，出口商便加大拋匯力道，穩住新台幣匯價。

匯銀主管也說，「要留意連假後變盤」，中秋台北股匯獨家休市，關鍵是周五美國個人消費支出物價指數（PCE）數據公布，下周一市場震盪加大可期，若PCE數據符合市場預期，後續市場對於美國升息預期將下降，加上國慶行情及大選將至，新台幣貶勢有望慢慢止血。

整體亞幣來看，匯銀主管認為，「亞幣還是偏弱整理為主」，日圓一樣看美國臉色，美債殖利率衝高，日圓短線續貶可期；而人民幣就看大陸官方要不要繼續撒錢，目前來看大陸經濟刺激政策多少有達成影響效果，即使單看貨幣沒有很大起色，但對於穩定國內經濟有很大效果，若政府持續拋出利好政策，人民幣若能持穩，將牽動新台幣後續走勢。