百年北港運動公園設施嚴重毀損 縣府補助2000餘萬元整修

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雲林縣北港鎮運動公園興建於日據時期，至今已有百年歷史，2021年拆除司令台改建為兒童公園，共融式遊戲空間大獲好評，但休憩涼亭、休憩座椅、公廁年久失修，美中不足，雲林縣長張麗善28日前往勘查，決定補助2000餘萬元整修經費，打造更方便舒適的特色公園。

雲林縣政府向內政部爭取「北港文化生活園區亮點發展計畫」，其中包括北港運動公園改造工程，拆除使用率低的操場、紅土跑道、司令台，活化為兒童公園，並保留1甲子涼亭「鴻禧亭」、已故國寶級剪黏大師江清露泥塑作品「美女倒水」、「擲鐵餅運動員」，呈現新舊交融特色。

張麗善表示，公園內2座休憩涼亭與部分休憩座椅因年久失修，毀損情況嚴重，有安全上虞慮；公共廁所老舊，且隔間配置已不符現代法規要求的無障礙及親子相關規定，北港鎮公所因此向縣府提報維俢計畫爭取經費，經現場勘查，縣府同意補助經費由北港鎮公所辦理改善工程。

張麗善說，「北港鎮運動場公共廁所及周邊設施改善工程」，計畫總經費2128萬元7000元整，預計整修2座休憩涼亭及1棟公廁、增加數座休憩座椅與周邊設施改善等項目，預計2024年6月底完工，後續由北港鎮公所管理維護。

北港鎮長蕭美文指出，公園活化後有新元素，也保留了歷史亮點，吸引許多民眾帶著孩子來休閒遊憩，希望藉由此次改善工程，打造更完善的如廁空間，也讓長者能安心舒適地在休憩涼亭聊天、泡茶，從小孩到老人家都照顧到。公所財庫拮据，非常感謝縣府的經費挹注。