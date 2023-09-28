中秋前夕慰問社福團體 社會局長致贈加菜金

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明天就是中秋節，新北社會局長李美珍今（28）日上午前往林口的社福單位慰問，包括街友中途之家「觀照園」、林口社會住宅身心障礙者小作所、日間照顧中心、好好時光咖啡館及兒少類家庭等，並致贈加菜金及水果禮盒，希望機構內的街友、身心障礙者及婦女能溫馨過節。

李美珍首先前往收容街友的「觀照園」，主任黃梅英說明，目前園內共有20名街友，經職訓、媒合，已有3位擔任保全、4位到清潔公司任職，下班後再回園內宿舍，除了節省房租開銷，也由社工輔導理財和儲蓄觀念，以便未來重返社會。

隨後李美珍再前往林口社宅慰問小作所及日照中心，育成基金會執行長行長賴光蘭表示，目前所內成員都有安排生活自立課程外，還有音樂、律動、美術等相關課程，部分學員展現天賦，還能接受愛心廠商委託，幫忙加工幼兒圖書繪本。

向日葵小屋及好好時光咖啡館是新北市社會局為受暴婦女增能三合一的計畫方案，包含居住、孩子照顧及就業輔導等，委託勵馨基金會辦理。諮商心理師陳瑀昕表示，考量目睹兒的療癒和復原，小屋內有各項玩具，讓孩童透過遊戲來接受引導。

對於轄內52家社福機構，李美珍說，感謝所有一線工作同仁平時的付出與關懷，不論街友、身障朋友或婦女、兒少等，均能獲得妥善的照顧，李美珍也在秋節前致贈加菜金，感謝所有團體及人員對於弱勢的協助及照護。