北北基桃四市聯合 眷村文化節正式起跑

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基隆市眷村文化節系列活動自28日起展開，基北北桃四市都出席這次記者會，進行四市眷村文化節的聯合行銷。現場由基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市副市長劉和然及台北市祕書長李泰興，共同切下四層大蛋糕，象徵四市眷村文化節活動正式開跑。

謝國樑指出，這次眷村文化節特別選定在沙灣歷史文化園區舉辦，中秋及國慶連假期間，將舉辦一系列精采活動，民眾只要在基北北桃參與兩場以上活動，就可以參加抽獎。

謝國樑說，自去年12月就任以來，他與北北桃三位市長共同在文化、環保等方面進行密切合作，例如沙灣歷史文化園區對面的中正區行政大樓，即將誕生本市第三座室內兒童樂園，而前兩座室內兒童樂園就經常有雙北的家長帶著小朋友來遊玩，相信在基北北桃首長的努力治理之下，讓民眾能一起快樂生活。

張善政說，目前桃園市是全國現存眷村最多的城市，期待能透過基北北桃四個城市的合作，一起行銷這段在台灣發展過程中，十分具有意義的歷史文化。劉和然認為，眷村文化節讓文化重新回歸生活，新北市將以「轉生遇眷你」為主題，在三重一村舉辦眷村文化節活動，三重一村是台灣僅存的空軍防砲眷村，近日才全新開放，不管平日或假日都可以去走走，體驗眷村文化。

台北市祕書長李泰興指出，台北市原本有很多眷村，經過歷年的改建，目前僅剩下四個比較完整，今年台北市眷村文化節主題是「歌未央」，每個星期都有演唱會及星空電影院、市集等。他說，眷村是重要文化，也是台灣歷史的見證，希望在四市攜手合作之下把眷村文化發揚光大。

基隆市文化局表示，「2023基隆眷村文化節」系列活動以「眷眷不忘」為主題，帶領民眾回顧基隆過往歷史情境，從食衣住行育樂的展演與再現，重現舊時眷村鄰里文化氛圍。

今年的眷村文化節，活動期間推出包含7座基隆眷村在地日常生活的情境佈置展、16場經典歌舞演出活動、4場體驗工作坊及街區走讀，還有復古眷味party和闖關遊戲等，融合視覺、聽覺、味覺等感官體驗，並串聯古蹟等文化地景，讓不同世代的族群全方面體驗眷村的生活氛圍，期盼在中秋連假期間，提供親子及世代之間一起活動同樂的好去處。

文化局補充指出，「2023基隆眷村文化節」的宗旨，為昔日的眷村文化發展打造新的詮釋意象，使新時代的朋友有機會體驗眷村人情味，引動多元文化新對話，讓眷村文化能存在於不同世代的記憶中。

文化局特別規劃基北北桃四個城市的眷村踩點的集章活動，只要到訪其中兩個眷村活動場地，掃描QRcode搜集到2個線上集章，都有機會獲得限量的眷村紀念品，歡迎民眾踴躍共襄盛舉，詳情請上基隆市文化局粉絲專頁。