經濟成長情況大不同 瑞銀：上調美元、下修歐元

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由於美國和歐洲區經濟成長情況大不同，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，將美元從 「不看好」上調至「中性」；並將歐元從「看好」下調至「中性」。

上述調整，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，主要是因過去兩個月裡，美國相對於世界其他地區的利率上升，和強勁的經濟增長為美元提供了支撐，推動美國利率走高的原因主要由美國經濟的意外增長而推動，而不是通脹引發的長期利率上升。儘管市場對美準會的終端政策利率的預期較為穩定，但因利率可能會在更長時間內保持較高水準，明年降息的隱含定價已被下調。因此，「上調」對美元看法。

隨著全球通膨的變動，瑞銀財富管理投資總監辦公室預計今年四季度將結束升息周期。進入到2024年之後，貨幣市場將受到經濟增長的影響，如果某國的經濟情況與當前的利率水準相匹配，預計該國相應的貨幣將具有價格優勢。因此，美元兌歐元可能會進一步上漲，歐元兌美元可能會回落至1.05以下。

儘管正出現經濟成長放緩的跡象，但美國的GDP成長依然遠超出預期，特別和其他國家相比的情況下。相反，歐洲和大陸的增長相關數據相對較為疲軟，不如市場預期，不過，對於歐洲來說，很難指望歐洲立即有轉機，因此，將歐元從「看好」下調至「中性」。