《生醫股》盛弘運用微軟雲端與AI技術 推動智慧醫療及健康創新應用

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【時報記者郭鴻慧台北報導】盛弘(8403)今(28)日宣布推動智慧醫療及健康創新應用邁入全新里程碑。配合衛生福利部政策所推行「次世代醫療平台」計畫，盛弘提供針對中小型醫院或診所醫療資訊系統與微軟相關產品及雲端服務組合銷售及後續服務；並應用Azure OpenAI ChatGPT與機器學習等技術於智慧醫療相關產品開發；更以Azure健康資料服務建立全球開放式標準健康照護互通資源。

台灣微軟為公有雲服務業者中唯一擁有專屬醫療產業服務團隊，盛弘集團將旗下事業產品放置於微軟全球的混合雲服務平台上，將台灣優秀的醫療解決方案推廣至全世界有需求國家。

盛弘集團布局智慧醫療多年，成果展現在創新的醫療場域「敏盛智醫城」。盛弘旗下的方鼎資訊與醫電數位轉型公司(醫電數位)共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統（DIGI-HIS），充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，在敏盛智醫城實現以「智醫診所APP」完成就醫流程全程無紙化、量測數據同步傳送到APP的個人帳戶，包括在躍獅智醫城藥局量測的生理數據，可供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。在微軟混合雲服務平台上，敏盛智醫城提供民眾智慧醫療服務體驗，成為台灣微軟智慧醫療的實證示範基地，有助於雙方向區域醫院到基層診所推動智慧醫療及健康創新應用。

盛弘與台灣微軟更將合作打造中文版醫護專用ChatGPT，由醫電數位以Hermes語音輸入平台，整合微軟Azure OpenAI ChatGPT，由於是醫護人員專用的，由醫護人員輸入的資訊是正確的，未來將以此為基礎共同研發CRM for Healthcare(客戶健康管理服務），可以提供相對精準的服務。