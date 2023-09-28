《金融股》國票金：FED明年停止升息 授信及養券利差有望逐季提升

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【時報記者莊丙農台北報導】國票金(2889)今天召開法說會，董事長魏啟林表示，美國聯準會（FED）今年第4季有可能最後一次升息，預期殖利曲線倒掛的情形，將在停止升息後逐季改善，帳上所持有的長期債券評價，將會產生較大的資本利得，國票金授信及養券利差逐季提升，營運結構及資本報酬盼能漸入佳境。

國票金前8月累計稅後淨利15.12億元，年增近3成，每股盈餘為0.44元，每股淨值11.41元，年化ROE為5.97％。國票金表示，主要獲利來源為票券子公司，佔約6至7成的獲利結構。

由於美國經濟仍維持暢旺，從經濟數據看來，將呈現軟著陸的路線發展。因此，FED延續去年的貨幣緊縮政策，不僅表示今年再次升息機會仍大，且將維持利率高檔較長的時間，較市場預期的影響來的深遠。票券子公司因持有債券的養券利益縮水，但在股權商品投資業務及授信利差均較去年成長，票券子公司今年獲利較去年同期呈現衰退。另一方面，股市不論是成交量及股價的上漲，均有利於國票金各子公司在股權商品業務的經營，包括證券經紀業務、自營及股權商品各項投資業務，今年交出相當不錯的成績。

魏啟林表示，國票金是一利基型金控，受金融市場的影響較大，經營團隊向來以穩健經營為首要目標，重視風險管控，因此對於債券及股權商品的配置，依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作，每年維持穩定的獲利水準。

他認為，FED所釋放出的前瞻性貨幣政策指引，顯示今年第4季有可能最後一次升息，預期殖利曲線倒掛的情形，將在停止升息後逐季改善，資產負債表的淨值也會逐季修復增長；當市場預期未來降息可能性接近時，帳上所持有的長期債券評價，將會產生較大的資本利得，貢獻於損益表上的獲利，國票金控整體經營，正在走出大環境不利的谷底狀態，未來將隨著利率的升息循環尾聲，授信及養券利差逐季提升，營運結構及資本報酬能漸入佳境。

此外，轉投資的樂天國際商銀在存款餘額及開戶數穩定增長，客戶結構相對是健康，今年尤其在消費性放款上，調整授信策略，優化徵審系統，餘額成長倍增，存放比持續提升中，整體的業務淨收益已為正數，隨著資產穩健成長，槓桿倍數逐季加速提升，將有助於損益兩平的達成。

未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，並配合主管機關對於純網銀業務的開放政策，樂天國際商銀將積極爭取試辦業務，與電子支付業、證券業業務合作，並爭取開展法人金融業務，將有效提升業務能量，提高資本效率。