如何透過投資促進政策強化永續投資 經部辦「APEC能力建構」研討會

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「2023 APEC能力建構：如何透過投資促進政策強化永續投資」研討會由經濟部主辦，外交部協辦，財團法人台灣永續能源研究基金會執行，於9月25日至26日假台北國際會議中心舉行，邀請APEC各會員體代表、專家等進行公私部門對話及典範案例分享，為APEC會員體提供疫後復甦所需之能力建構。現場及線上計有來自25國、13個APEC會員體超過500人次與會，場面十分熱絡。

經濟部陳怡鈴主任秘書(時任)致詞指出，本次研討會目的係協助APEC會員體發展更有效方法，以制定投資促進政策，導引對內及對外投資，均能符合永續發展目標，成果將提報APEC投資專家小組( IEG），作為各會員體政府政策及企業營運之參考。

本次研討會議題反映後疫情時代需求，因公共資源有限，疫情更加重各經濟體復甦之壓力，希冀透過強化永續投資，得以改善與確保區域經濟體之永續性和包容性，涵蓋「投資促進政策與氣候變遷」、「投資獎勵與創新發展」、「投資服務與企業永續投資案例」及「永續導向之國際投資法制」四大主軸，來自印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、智利等APEC會員體及我環境部、經濟部相關單位官員，與我企業代表、民間團體菁英腦力激盪、分享交流，從政策、行動方針、典範案例、境外法規到人權議題探索，提供APEC會員體多元發展建議，以促進永續投資政策之推動，進而加速亞太區域疫後之包容性經濟復甦。（各場次主持人及講者發言重點詳見附件）

會場週邊並邀請投資臺灣事務所（InvesTaiwan）、CSRone永續智庫、財團法人台灣永續能源研究基金會、財團法人中華民國紡織業拓展會及臺灣投資窗口（Taiwan Desk）等單位，展出我相關組織團體對於永續投資之推動實績與成果，獲熱烈迴響，進一步擴大研討會效益。

本次研討會係我經濟部投資業務處於APEC投資專家小組（IEG）領銜倡議，計獲7個APEC會員體連署支持，包括澳洲、智利、印尼、日本、韓國、巴布亞紐幾內亞及菲律賓，亦為該工作小組歷年採認通過獲得連署數量最多的倡議案，並獲APEC經費補助，係我國於該工作小組第二次成功倡議在臺舉辦APEC國際研討會，深獲各會員體好評。