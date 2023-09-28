民調支持率落後對手近10％ 杜魯道加國總理之路恐到頭了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「杜魯道的總理之路可能要走到頭了」，英國《每日電訊報》27日以此為題報道稱，最新民調顯示，加拿大總理杜魯道的支持率不斷下滑，低於其對手、保守黨黨魁溥禮瑞（Pierre Poilievre）近10個百分點。

據加拿大電視公司新聞台（CTV News）報導，市場研究公司易普索（Ipsos）最新民調顯示，有40％的加拿大人認為溥禮瑞是加總理的最佳人選，這一數字比去年同期上升了5個百分點；而杜魯道的支持率則為31％。

易普索總裁貝克（Darrell Brick）表示，數據上地差距表明，如果現在舉行選舉，保守黨可能會組成多數政府。 他表示，「當你看看為什麼加拿大人現在會有這種感覺時，你會發現他們對國家的發展方向感到不滿。特別是涉及生活成本、住房供應和通貨膨脹等重大問題時。」 《每日電訊報》稱，加拿大下一次大選將於2025年10月20日或之前舉行，按目前情況看，杜魯道預計將盡可能拖延時間，他的問題在於，曾經被加拿大人民視為無敵的魅力、政治常識和跨越政治鴻溝與人對話的能力，如今卻遭到嘲笑和否定，「實際上，他的工作並不特別糟糕，但其政治和個人魅力之河已乾涸」。

報導提到，溥禮瑞是一名職業政治人物，曾於2017年至2022年擔任影子財政部長，並以咄咄逼人、思維敏捷、常常毫不留情的特點而聲名鵲起。他44歲，相對年輕，雖然沒有杜魯道明顯的帥氣和魅力，但他改造了自己以前有些書呆子氣的形象，經常穿T恤，還經常和妻子一起參加競選活動。他的妻子來自工人階級移民家庭，精通多國語言，形象姣好。

在易普索公司的最新民調中，溥禮瑞的受歡迎程度在加拿大所有省份和地區都名列前茅，被調查者認為，在經濟、醫療保健和住房3個方面，溥禮瑞為加拿大人制定了更好的計劃。