里山賽夏品牌優化 龍華科大現成果

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農業部林業及自然保育署新竹分署與龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系產學合作，由師生團隊協助苗栗南庄地區賽夏部落共同優化「里山賽夏／pakaSan」品牌形象，建立品牌識別系統及系列產品包裝設計，日前並在台北華山文創園區舉辦「人與自然共生－里山賽夏品牌形象暨包裝設計」發表會，向外界展現部落積極投入里山新經濟、生態復育及參與山林守護等多元綠色產業的具體行動與成果。

林業保育署新竹分署自2018年與南庄賽夏部落建立山林共管夥伴關係以來，族人秉持「人與自然共生」的里山精神，從林下養蜂出發，發展林下經濟、生態旅遊，逐步擴展產業面向，包括森林蜜、花粉、段木香菇、純露、精油及短柱山茶油(正茶油)等，這些產品不但兼顧環境承載量及回復力，更展現山林智慧的多元應用。

新竹分署今年初著手和部落共同發展自有品牌－「里山賽夏／pakaSan」，並攜手龍華科大文創系蘇文祥師生團隊，與賽夏族人共同進行識別系統建立及系列產品包裝設計，運用象徵大地、曙光及敬畏山林的金黃、紅、黑，搭配賽夏紋路及產品輔助圖形建構識別系統，設計推出以部落語言轉譯的產品－「娃哇樂」森林蜜，用賽夏族語「甜又純」的意思來為其命名，並順利使其商品化，實質創造部落收益。

蘇文祥指出，「里山賽夏／pakaSan」識別系統建立及系列產品包裝設計，將過去的林下經濟產品收攏聚焦，便於消費者識別，建立山村部落發展在地產品模式。設計理念秉持「人與自然共生」的里山精神，將全系列產品依產品屬性區分為「林下森機」及「大地贈予」二大系列，「林下森機」系列整合部落林下經濟產物，包含森林蜜、森花粉、椴木香菇、正茶油及未來將投入產品化的南庄橙果醬，取森林生機盎然之意，同時象徵產品的多樣性；而「大地贈予」系列則整合部落植物山純露、精油產品，意喻這些自然界的氣息都是大地所贈予，亦期待消費者購入後，能夠將南庄蓬萊地區最純淨的氣息帶到生活當中。

南庄賽夏各部落秉持「人與自然共生」精神，推動山林巡守、生態復育、文化復振及綠色山村經濟。族人們有限度地循環使用自然資源，逐步拓展產品面向，並透過設計，將部落產業中的森林蜜、花粉、段木香菇、以及山茶油等產品轉化成不同的視覺形象，也讓部落商品更吸睛。

蘇文祥強調，師生團隊在與賽夏族人共同進行設計過程中，不僅透過設計來解決問題，並期待發掘出原民部落對於山林應用的多元智慧，然後把它發揚光大。同時也希望從教育的角度，把這些精神傳承到大學端。而協助部落維護自然永續，讓里山賽夏品牌設計，從在地走向國際的歷程，更是善盡大學社會責任的最佳證明。