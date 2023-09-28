中秋連假道路壅塞 王國材提這2原則維持交通順暢

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中秋節連假是民眾返鄉團聚和出遊的時期，全台各地將有大量人車潮，交通部長王國材28日表示，長途返鄉民眾可走國道1號和國道3號，短途出遊旅客則建議走省道，並透高公局1968查詢合適出遊時機，呼籲民眾依照「空間、時間分流」原則，維持交通順暢。

中秋節連假將於29日開始，王國材28日上午至台中市北屯區視察台中地區交通建設，會前接受媒體聯訪，被問及中秋節連假交通運輸規畫？他表示，中秋節明天開始，主要有多人會返家團圓，估計會有6成返家人潮，4成則是觀光人潮，高速公路局已有妥善規畫。

王國材說，最重要的除國道1號和國道3號外，台61線西濱快速道路也已完成，希望南北向路線可以用西濱快速道路來做妥善替代。另外，因為短途的觀光旅次會和長途的返鄉旅次衝突，希望短途旅客盡量走省道，和國道1號與國道3號車流做出分散。

他也表示，高速公路局對於匝道儀控及現場緊急應變，包括車禍的緊急應變已鋪設完成，一有狀況可用最快時間排除。呼籲大家遵守國一、國三、台61線進行空間的分散；另外則是時間的分散，高公局也有規畫，民眾可透過1968查詢什麼時候出發比較好，可以進行時間分散，這樣交通應該會比較順暢。

王國材說，至於高鐵、台鐵和國內民航都有加班次，會因應整個人流狀況彈性調整，比如高鐵會視狀況進行自由座調整，民航會依需求如放大機型，台鐵也會伺機加班，這些都是彈性的，交通部會盡最大努力會讓中秋疏運更加順暢。