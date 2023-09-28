好消息！ 台南鹽水夜市將新增周日場 預計明年元宵後加開

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南鹽水夜市擁有超過40年歷史，每周三固定在鹽水武廟一帶營業，攤商數量高達400攤，除了鹽水在地人，新營、義竹等鄰近地區的民眾也經常來逛，而武廟周邊即將做道路改善工程，廟方等明年元宵節該工程完成後，將加開一天周日場夜市，不少人期待萬分。

鹽水夜市為傳統的街道型夜市，包含武廟前的北門路、金和路，以及與武廟路、清湶路的交界路口，攤販們沿著街道兩旁並肩排開，集結各種庶民美食、小吃及琳瑯滿目的遊戲攤位，不過夜市只有周三營業，令周末到鹽水玩的遊客覺得惋惜，在地居民也期盼增加營業時間，讓周末能多一項消遣娛樂活動。

因應地方需求，鹽水夜市的管理單位鹽水武廟規畫新增周日營業，申請範圍包含月津武廟前廣場；金和路、武廟路和北門路（南側）交界處；清湶路、北門路（南側）與清湶路、北門路口停車場；北門路與蔦松路口交界處；北門路（北側）與清湶路交界處，時間從下午3點到晚間11點30分。

廟方表示，鹽水夜市歷史悠久，有些攤販因為歲數已大，晚輩又不願接手經營，所以把攤位轉租給他人，當起二房東；今年台南市政府要在武廟周邊道路進行纜線地下化、建置人行道、路面刨鋪等工程，該工程在明年元宵節完工後，廟方將重新劃設夜市攤位，同時一併解決二房東的亂象。

廟方補充，武廟周邊道路工程改善期間，鹽水夜市可能會配合工程做場地調整或停業，如有相關異動將另行公告。