《鋼鐵股》春雨總經理張醒亞接任 原總座轉任台鋼集團總部

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材廠春雨(2012)周四公告重要人事異動案，總經理一職由子公司春邦精密股份有限公司總經理張醒亞接任，人事異動案自十月一日起生效，並於下次董事會追認。原總經理周伯威，轉任至台鋼集團總部台灣鋼鐵股份有限公司擔任總經理。

春雨表示，新任總經理張醒亞在春雨集團歷練將近三十年，從基層做起經歷完整，自民國84年加入春雨企劃部後，陸續轉任研發部及產品管理室主管，任職期間因表現優異亦曾借調至海外子公司擔任代理總經理六年，民國107年轉調子公司春日機械股份有限公司擔任模具處主管，民國109年子公司春邦精密股份有限公司，由貿易公司轉型為專業模具製造廠，其擔任轉型後首任總經理迄今。

張醒亞總經理於春雨集團三大產品線扣件線材、機台及模具皆曾深入耕耘，扣件產品之研發製造技術更為其專業，相當熟稔扣件製造之要點，是春雨集團發展不可或缺的人才。未來春雨將借重張醒亞總經理之研發製造技術長才，積極聚焦利基產品，提升機台生產效率，降低營運成本。且秉持精實管理的精神，提升管理能力，推動智能生產排程，提升機台稼動率，並透過大數據蒐集，保留完整生產履歷，確保產品品質。