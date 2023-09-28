消滅治療C肝城鄉差距 彰化遠距視訊門診緊盯9偏鄉

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彰化縣衛生局經由萬人健檢及主動到長照據點篩檢出不少C肝患者，但偏遠地區較缺乏肝膽專科醫師，且患者到大醫院就診長途跋涉，意願不高，近1成成為追蹤治療的漏網之魚，衛生局為此規畫委請彰化醫院開辦偏鄉衛生所遠距視訊門診，補上漏洞。

衛生局目前規劃實施的9處偏鄉包括二水鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、溪州鄉、芬園鄉，之後可能視情況再增辦。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，患者以後的追蹤門診只要到衛生所即可視訊連線，由醫師在醫院內遠距診療，也可由藥師或個管師進行視訊說明注意事項，患者同時在衛生所取藥。

C肝遠距視訊門診的第一站在芳苑鄉衛生所展開，彰化醫院護肝團隊包括肝膽腸胃科主任楊智超及藥師、個管師、批掛人員前往芳苑鄉衛生所，衛生局督導人員也到場。

衛生局鎖定並通知的4名C肝患者陸續前來，依序進行超音波等檢查，醫師開出健保給付的C肝口服新藥，藥師當場給藥並叮囑用法，個管師衛教，並同時辦理之後視訊門診的資料建檔等事宜，現場也與患者模擬視訊。

77歲的洪男說，他在關懷據點被驗到有C肝，之後能就近視訊看診，覺得很方便。84歲的許姓阿嬤表示，她被驗出C肝，還在擔心怎麼就醫，就獲得這樣貼心的安排。

芳苑鄉衛生所主任盧天裕表示，偏鄉大都是C肝盛行率比較高的區域，很感謝部彰護肝團隊過來開設外診，也為後續的遠距視訊門診做好準備，他們衛生所會努力成為C肝治療站，為消滅C肝盡力。