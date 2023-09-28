板橋殯儀館回饋金只看遠近不看里 民代盼修正條例

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新北市議會今（28）日一、六審業務質詢，議員黃淑君質詢衛生局長陳潤秋關於板橋醫療園區進度，另針對板橋殯儀館回饋金質詢民政局長林耀長。

黃淑君質詢板橋醫療園區進度，陳潤秋說，包括衛生局、衛生所、板橋醫院等，目前規劃2026年前搬到預定地上，而這些單位的原址，會交給有意願承接的廠商，「預計明年會進行招商」，明年啟用BOT。

黃淑君另外問到，板橋殯儀館的回饋金，「現在是按照遠近里做平均，但這樣對大里來說不公平」，林耀長回應，是依《新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例》第四條規定，「除了在地里多十萬以外，其他就是平均分配，明年預算也請各里提報了，如果說按遠近等作調整，可能必須先從自治條例修正」。

黃淑君就指出，去年她提到這個問題，前民政局長柯慶忠就說要修正，現在是「史上第一次民政局跳票」，該條例第四條規定對受影響的獲回饋金的大里不公平，還是希望可以盡速改善。

黃淑君最後緊急通報，認為新北市長侯友宜出訪美國，秘書處長用私人事假隨行，中間有無收受財物餽贈？餐旅費支應如何來？以及侯友宜請假，「薪資、特別費可以使用？」，要求政風處應查處，政風處長尹維治回應，會再以報告向黃淑君說明，並回應侯請假期間特別費等「依相關規定使用」。