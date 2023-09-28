信託有愛 徵影活動校園說明會 元智大學首發

延續前兩屆「多元信託創新獎」系列活動及首屆「信託有愛 徵影活動」好評回饋，今年延續熱潮舉辦第二屆「信託有愛 徵影活動」，活動於2023年9月1日起正式徵件，讓信託價值能更廣泛地傳達給社會大眾。第二屆徵影活動廣邀大專院校青年學子共襄盛舉，徵選3分鐘以內創意短片，不限拍攝手法與器材，並串聯學校老師與銀行業師，期望能將年輕人的創意灌注於信託故事，產出獨樹一幟的創新影片，借此傳達信託價值，9月21日與22日執行委員會前往元智大學資訊傳播學系進行首場校園說明會，推廣說明活動辦法。

說明會首先向同學們介紹能夠交付信託的標的物其實非常多元，除了一般有形的金錢或是動產、不動產外，無形的財產像是專利權和著作權一樣能交付信託，非常符合活動想傳達「多元信託」的特性，再來提醒同學們信託絕不是富豪貴族的專屬服務，而是一般家庭也能夠運用的理財工具。接著透過播放去年兩支獲得金質獎的影片，使同學初步的了解最終拍攝成果的樣態和影片不侷限於真人為演員，以動畫呈現也不失為一種選擇。最後再佐以「主題策略單」的介紹，同學不需完全按照策略單故事內容拍攝，我們期望透過創意點綴，發展創新的信託故事，而每一張策略單背後更有「信託業師」當靠山提供諮詢與討論，使參賽者能夠專注於影片拍攝。

第一銀行業師吳沛軒以安養信託、傳承信託兩種信託方式為切角，來闡述信託對民眾生活的重要性與實用性。吳沛軒表示透過安養信託機制，能夠保全自己的退休金及不動產等資產，並利用信託專款專用的功能，實支實付醫療費用及安養院費用，讓生活更有保障。接者以古羅馬凱薩大帝寫遺囑的故事帶出傳承信託也是很棒的理財工具，不僅能依契約量身訂做，更能貫徹委託人意志、明確分配權利，以此避免家族紛爭及降低經營風險。資訊傳播學系教授張世明表示透過此次徵影活動同學們不僅能在年輕時認識信託，更能在拍攝技術上有所精進，非常鼓勵同學們參與。

【2023信託有愛 徵影活動】邀請大專院校青年學子發揮創意，透過拍攝影片的過程中瞭解信託的重要性。本屆活動設置豐厚獎金，總計20個獎項，不限個人或團體報名參加，並可跨校或跨系組隊，只要通過初審的影片都能參加線上人氣票選活動，增加曝光機會。報名截止日期為11月13日，詳情請至活動官網https://event.ctee.com.tw/27063。歡迎各大專院校的年輕朋友參加，一起跨界、跨系合作學習。