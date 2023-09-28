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《國際產業》VinFast今年要賣5萬輛電動車 分析師打臉膨風

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】一位分析師提出批評，指越南電動車製造商VinFast今年要生產5萬輛電動車的計畫是不切實際的。

越南最大企業集團、VinFast母公司Vingroup週四在越南股價跌0.44%，收在4.5萬越南盾，為2017年11月以來最低水準。

VinFast此前表示，儘管全球經濟疲弱，今年預計將交車4萬至5萬輛，為去年的7倍水準。

該公司今年上半只交付1.13萬輛，其中7100輛是賣給越南計程車公司Green and Smart，該公司是由Vingroup所控制。

LightStream Research的分析師Shifara Samsudeen說，VinFast上半年賣的電動車，有半數是賣給關係企業，賣到美國的總量不到200輛，讓市場對該公司的目標產生關切。

根據汽車數據提供商S&P Global Mobility的數據，截至六月底，VinFast電動車在美國的註冊數量僅137輛，全部都是VF8休旅車。

Samsudeen說，VinFast的電動車計畫顯得不切實際，VinFast似乎不太可能實現2023年5萬輛電動車的目標。而儘管VinFast股價較在美IPO時減少了逾50%，電動車目標仍存在進一步下修」。

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