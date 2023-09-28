索尼PlayStation執行長萊恩 明年退休

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【中央社東京28日綜合外電報導】日本電子大廠索尼（Sony）今天表示，旗下遊戲機PlayStation子公司索尼互動娛樂的執行長萊恩（Jim Ryan）將於明年3月退休，結束他在公司近30年的職涯。

綜合法新社與路透社報導，索尼集團會長兼執行長吉田憲一郎稱讚萊恩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間監督新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）推出，讓PS5「有望成為（索尼）迄今最成功的遊戲機」。

萊恩1994年加入索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment，SIE），先後擔任數個高階職位，並在2019年成為執行長。

萊恩在聲明中表示，他「很榮幸曾經參與開發觸動世界各地數以百萬計人們的產品」，但他發現自己「愈來愈難協調一邊住在歐洲、一邊在北美工作」，因此將退休。

索尼互動娛樂在萊恩執掌下達成的里程碑，包括收購電玩遊戲「天命」（Destiny）開發商Bungie等遊戲製作公司，以維持相較於微軟（Microsoft）遊戲機Xbox的優勢；以及推出虛擬實境（VR）頭戴裝置，試圖將這項技術推向主流。

索尼表示，集團社長兼財務長十時裕樹將自明年4月1日起暫代索尼互動娛樂執行長。

索尼的一名發言人說，十時裕樹最多暫代執行長一年，且萊恩退休時可能已有接班人獲得任命。

索尼在日本股價今天應聲下跌1.33%，大盤也走軟。