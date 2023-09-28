斗六休閒蛋黃區人文公園將建社宅 保留部分區段設公園、滯洪池

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雲林縣府向台糖公司承租5公頃土地開闢的斗六人文公園，10月底將公告區段徵收，連同周邊開發面積約17.8公頃，因區段徵收必須有公益性質，將在縣警局旁興建10層樓高的社會住宅，保留人文公園3.48公頃公園用地含滯洪池。

縣府地政處指出，人文公園區段徵收案範圍涵蓋大學路三段與明德路匯集處為起點，直到公明路、雲林路二段，開發面積17.88公頃，開發總費用約19.52億元，人文公園現址規畫為公園區及住宅區。

住宅區有0.63公頃面積，緊臨雲林縣警察局，將興建地上10層、地下2層的500戶社會住宅大樓，這是斗六市的第二案社會住宅，第一案位於斗六市莊敬路、六合街口，亦是地上10層樓、地下2樓共105戶住宅，預計2025年竣工；商業區則畫於已遷移的人文夜市一帶，沿明德路、公明路。

地政處表示，人文公園現址是台糖地，1994年由農業區變更為住宅區，縣府為配合2005年舉辦全國運動會租用開發為5公頃的人文公園，10年前台糖公司有意收回，附近居民發起搶救人文公園自救會。

縣府考量斗六市都市計畫內可提供住宅、商業使用的土地已趨於飽和，並且邊土地所有權人對於農業區提出變更訴求下，規畫斗六人文公園區段徵收案，與周邊農業區進行整合開發，規畫住宅區、農業區及公共設施用地。

雲林縣政府20幾個局處、斗六市公所、代表會、衛生所、斗六地政、斗六戶政、縣立體育館、雲林表演廳、台大雲林分院、雲林科技大學都在人文公園附近，加上周邊膨鼠公園、金瓜鼠公園，本案開發完後可能形成斗六副都心。