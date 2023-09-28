陸公布首批應用程式平台備案 不見蘋果App Store

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大陸網信辦日前公布，第一批26家應用程式分發平台名稱及備案編號顯示，騰訊、華為、百度等知名平台已提交備案，但蘋果的App Store不在名單之列，引發市場高度關注。

路透報導，大陸政府一直在擴大對智慧手機、行動應用程式使用的監管，相關規則已引發業界恐慌，不僅擔心在大陸發表應用程式將變得非常困難，許多應用程式還可能遭刪除。

香港信報報導，自大陸2022年8月實施「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」以來，網信辦展開應用程式分發平台備案管理工作。根據相關要求，備案僅確認應用程式分發平台可提供分發服務，並不代表認可該平台的服務能力及上架應用程式。

2023年8月中旬，大陸工信部要求，境內所有行動應用提供商向政府備案企業詳細資訊，在寬限期後（於2024年3月結束），沒有適當備案的應用程式將受到懲罰。專家認為，此舉可能會限制應用程式的數量，並對小型開發商造成沉重打擊。

報導指出，9月稍早，包括騰訊、華為在內的公司所營運的應用程式商店，已開始要求其應用程式商店中的應用程式遵守新規。

然而，蘋果尚未透露其在大陸的應用商店將如何遵守中方的新規。專家認為，蘋果的合規性恐導致數以萬計的應用程式，從蘋果在大陸的App Store中刪除。

根據網信辦27日公布的名單顯示，騰訊共有四個分發平台獲得備案。華為、百度、小米則分別備案兩個分發平台。快手、聯想各備案一個分發平台。另外，三星應用商店也獲得備案，備案主體為北京鵬泰博興科技公司。