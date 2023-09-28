全國偏鄉孩童才藝競賽暨兒少文學獎愛心廣被

在台灣每個學校都有屬於自己的特色教育，為讓偏鄉學童能多元才藝發展，藉由聯合展演帶給孩子們學習動力和成就，「人間有愛中小企業互助會」串聯5所偏鄉學校及機構，以各校特色推動點亮偏鄉繁星計畫，以SHOW出自我、SHOW出個性，讓偏鄉孩童有舞台和掌聲，同時落實教育、知識、才能平權的一個教育理念，此活動開幕邀請社會局局長姚淑文、前教育部部長吳清基、新北市政府教育局股長連峰鳴，及主辦方人間有愛理事長林玉卿、協辦單位台灣太赫茲健康產業董事長陳治宏、小聚人火鍋創辦人葉文龍、金豐禾企業執行副總林瓊瑤等為活動上台點亮祝福儀式。

理事長林玉卿表示，自從12年國教上路之後，對於資源貧瘠的偏鄉或弱勢學童來說，除了學業成績，學校的社團是孩子唯一可以培養興趣、發展潛能的機會，孩童若能具備多項才藝、社團活動經驗及比賽得獎紀錄都顯得彌足珍稀。此次活動參與學校計有「平溪十分國小、石碇國小、三芝區興華國小、新店龜山國小、萬華兒福中心」等近百位孩童多元演出，是一個很正面的影響，每一個參與演出的孩子都如同鑽石一般珍貴，冀望使孩子們有舞台展現才藝及自我的機會。

活動當天，同時舉辦第11屆兒少文學獎及百大品牌最具影響力表揚，結合中小企業的力量齊聚一堂擔任圓夢大使，包括「元大證券投資顧問、三久建材工業、鑫創科技、當代食品、新天鵝堡企業、靖大冷凍空調、HENIS恆適、天康淨化水科技」等暖心企業，一起在兒少的故事裡擔任圓夢大使，一同為兒少鼓勵並盡一份心力，國內知名「聯華食品、卡特島」亦紛紛響應此活動，用物資支持人間有愛兒少文學獎。

協會並攜手華品文化表揚台灣百大品牌最具影響力企業及磐石設計金獎，特別邀請1111人力銀行董事長張銀來擔任年度頒獎人，期許每個獲獎的品牌都能持續在專業領域中發光發熱，創造更多台灣奇蹟。知名法國當代 BBR Catering Service傅天民執行長、張介堯甜點主廚也親臨現場支持公益活動，提供精緻的法式甜點與歐陸美食，不論餐點還是佈置，都讓在場所有賓客及孩子們驚艷、印象深刻，讓偏鄉孩童能品嚐法式甜點的幸福滋味。

台灣企業太赫茲健康產業董事長陳治宏，秉持取之於社會用之於社會以實際行動支持對於偏鄉孩童的關懷，當天便提供5台水儀器捐贈給參賽的5所學校，希望能給孩子們都能喝好水、身體健康就能帶來更好的未來與學習的動力。