東京影展公布陣容 5台片入選「世界焦點」單元

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）第36屆東京影展27日公布影展全陣容及各國參展作品，台灣有5部電影入選「世界焦點」單元，包含九把刀最新愛情喜劇「請問，還有哪裡需要加強」、藍正龍執導的「成功補習班」、蘇奕瑄的「青春並不溫柔」、蕭雅全的「老狐狸」，以及李鴻其的「愛是一把槍」。

文化部駐日台灣文化中心與東京影展共同推動「台灣電影文藝復興2023」特集，由影展主辦單位精選4部台灣電影作品參加「世界焦點」單元，包括「請問，還有哪裡需要加強」、「成功補習班」、「青春並不溫柔」和「老狐狸」。

台灣文化中心表示，東京影展是日本最具權威性及代表性的影展，也是國際影壇年度盛事。台灣文化中心近年來與東京影展建立互信基礎與合作默契，多次合作推出台灣特集，今年再度成功推動「台灣電影文藝復興2023」特集上映。

這次除台灣文化中心支持的4部特集上映作品之外，曾獲金馬獎最佳新演員獎的李鴻其首次執導作品、榮獲今年威尼斯影展「未來之獅獎」（Lion of the Future）的「愛是一把槍」也入選「世界焦點」單元。

「請問，還有哪裡需要加強」改編自九把刀小說作品「精準的失控」中的短篇，是今年「台北電影節」開幕作品；藍正龍依據求學時代真實經歷創作「成功補習班」則是「台北電影節」閉幕作品；「青春並不溫柔」以1994年學運真實事件為背景，聚焦創作自由與性別議題；「老狐狸」描述1989年變動的社會中的父子情，將搶先台灣上映時間，在東京影展世界首映。

「愛是一把槍」則是「未來之獅獎」自1999年頒發以來，首部獲獎台灣電影，也讓台灣電影繼導演蔡明亮的「郊遊」之後，睽違10年再度登上威尼斯頒獎典禮舞台。

第36屆東京影展訂於10月23日至11月1日在東京都心的日比谷、有樂町、丸之內與銀座的上映會場盛大舉行，開閉幕影片分別為新晉坎城影帝役所廣司主演的「我的完美日常」，以及山崎貴導演的「哥吉拉-1.0」。此外，導演奧利佛史東（Oliver Stone）執導的1991年電影「誰殺了甘迺迪」（JFK）也將在本次影展特別上映。

今年的審查委員長由「我的完美日常」導演文溫德斯（Wim Wenders）擔任。他過去作品「巴黎，德州」（Paris,Texas）曾拿下坎城影展金棕櫚獎，這次更是讓役所廣司榮登影帝。（編輯：陳慧萍）1120928