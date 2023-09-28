信義全球資產：第三季商用不動產及土地成交金額 24季以來次低

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信義全球資產公司今（28）日公布2023年第三季商用不動產市場調查，主要機構均預測今年經濟成長率難保2％，商用不動產投資趨向保守，合計商用不動產及土地市場，單季成交金額共計283億元，年減64％，是連續24季以來次低紀錄，2023全年交易「量縮」格局已確立。

信義全球資產指出，儘管市場觀望氣氛濃厚，但第三季還是出現6筆10億元以上的交易案，顯示只要是核心地段的優質標的，依然會吸引大咖出手買進。

若單就土地市場來看，據信義全球資產公司統計，第三季上市櫃法人土地市場交易規模為139億元，觀察成交區域，台中市集結人口穩定成長、商業機能成熟、公共建設逐步到位等優勢，土地交易量71億元，為土地市場成交量最大「熱區」。

其中遠雄建設將超過2千坪北屯區土地，以40億元，出售給在地建商富宇建設及自然人，是本季最大筆的土地交易。

商用不動產方面，第三季上市櫃法人商用不動產交易額為144億元，其中工業地產交易額佔超過一半，達85億元。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，第三季千坪以上工業土地就有10筆交易紀錄，顯示基地方正、大面積，未來可興建科技廠辦、物流倉儲的工業土地，是市場搶手貨。統一集團在本季也宣布，於台南樹谷園區投資百億元籌建的新市物流園區，2025年可完工啟用，產業積極布局物流地產，將持續挹注工業地產成長動能。

此外，本季辦公室產品交易額達58億元，主要分布在台北市、新竹。

在台北市辦公市場方面，在裕台企業大樓、時代通商廣場、里昂科技大樓等，均有交易，顯示核心地段精華辦公室、內科廠辦，深受目前市場投資人關注。

在新竹縣市方面，台元科技園區廠辦大樓共出現4筆交易紀錄，買方包括科技公司、壽險業等。其中，力領科技以9.37億元買下台元科技園區廠辦部分樓層，為本季總價最高辦公室交易案。

信義全球資產公司總經理林三智表示，受到國際通膨、利率變動等因素，投資人購置商用不動產會要求更高的租金報酬率，壽險業布局腳步放緩，買盤以自用型買方為主，市區精華辦公室、具開發效益的工業土地為目前最熱門的交易產品。

林三智表示，觀察買賣方心態，由於營建成本高漲支撐新案銷售價格，連帶拉抬賣方對資產價格的期待，但買方追價意願不高，評估時間拉長，也影響最終成交效率。

林三智表示，商用市場將走入第四季交易旺季，央行第三季理監事會議決議暫停升息，也未進一步祭出新的信用管制措施，對市場發展來說是好的訊息。目前市場上仍有買方持續評估辦公室、廠房等物件，若賣方在議價時有讓利空間，就有機會在今年完成交易，獲利了結後可以拿回資金做其他運用，買方順利取得資產後，在明年新的一年也可快速開展企業新的運營計畫。