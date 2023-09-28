馬來西亞盛傳將改組內閣 首相安華神秘吐1句

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對於馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）何時改組內閣引起各界熱議後，安華27日被媒體追問時，語帶神秘地稱「容我想想」。

馬國媒體引述首相署消息，指安華可能在彭亨柏朗埃州選區補選，10月7日投票後，才宣布新內閣陣容，到時除了填補前貿消部長沙拉胡丁逝世後留下的國內貿易及生活費部長空缺，也將委任一名州務大臣入閣。消息人士說，「首相還在研究人選，可能在補選宣布，但這也須視首相需要多少時間決定人選。」至於是否撤換現有內閣部長，消息人士沒有正面回應。

另外，《星報》引述消息報導，稱馬國政府內部普遍認為，安華將在10月13日提呈2024年財政預算案前完成內閣改組，有人更聲稱安華最早可能在本周宣布改組。

執政的團結政府一名領袖暗示，有關內閣改組的正式宣布可能即將到來，最早可能在29日公布，「這必須在提呈2024年財案前完成，以便首相兼財長能撥款給所有部門。」

報道稱，安華對改組內閣一事非常謹慎。馬國政壇流傳2個版本的內閣改組。一種說法是安華將進行小改組，即委任新的貿生部長以取代逝世的沙拉胡丁。另一種說法則指安華將進行大改組，包括撤換人力資源部長西華古瑪，以及天然資源、環境及氣候變化部長聶納茲米。希盟內部消息稱，部長們對這次改組可能帶來的大洗牌而感到焦慮，因為這意味著任何人都可能受影響。

安華27日出席2023年「華為資訊與通訊科技」峰會閉幕儀式後，被媒體追問此事。安華用手指敲敲太陽穴說，「5G課題去問（通訊及數碼部長）法米。（內閣改組）就容我想想。」而通訊及數碼部長法米27日較早時在另一場記者會受詢時說，當天上午的內閣會議並未討論內閣改組。