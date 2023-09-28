大陸財政部黨組書記卸任 山西省委書記藍佛安接棒

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大陸財政部網站消息，中共中央組織部有關負責人9月28日下午出席財政部領導幹部會議，宣布中共中央決定：藍佛安任財政部黨組書記，免去劉昆的財政部黨組書記職務。依法依慣例，藍佛安將經大陸總理提名、由全國人大同意後，出任財政部長。

稍早，新華社28日上午報導，日前，中共中央決定：藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，另有任用。

公開履歷顯示，藍佛安1962年6月生，廣東惠東人，1985年從湖北財經學院財政金融系財政專業畢業後，進入財政部預算司工作，三年後調任廣東省財政廳，曾任辦公室主任等職。

1999年藍佛安任東莞市副市長，2001年又重返廣東省財政廳，任副廳長。2007年，他任廣東省審計廳黨組書記，次年任廳長。

2015年，藍佛安出任韶關市委書記，2016年1月任廣東省副省長。

2017年3月，藍佛安首次跨省履新，任海南省委常委、省紀委書記，次年1月同時擔任省監委主任。任職海南4年後，藍佛安再次跨省履新，任山西省委副書記。

2021年6月4日，藍佛安任山西省代省長，同月25日，當選省長；2022年12月任山西省委書記。

《星島日報》報導，卸任財政部黨組書記劉昆是廣東饒平人，1956年出生，年滿66歲，已超過正部級任職65歲上限；劉昆也當過廣東財政廳廳長、副省長，是藍佛安的老長官。