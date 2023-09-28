新北局處App使用效益不佳 民代要求檢討共同框架架構

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市議會今（28）日開始第一、第六審查會業務質詢，民進黨新北市議員李倩萍針對市府局處App使用效益以及網站共同框架架構，要求研考會主委林豐裕檢討共同框架架構納入各局處需求，包含即時推播功能，林豐裕回應，將會朝此方向努力。

李倩萍表示，市府不斷強調財政非常困難，人民納稅錢每分每毫都要發揮最大效益，而現在是資訊發達時代，運用資訊科技來為市府做市政宣導，不管在人力、財或環保上都是好事，但過去要求資訊中心檢討App使用率，目前已經下架15個使用率較低的App，加上目前響應式網站發展成熟，研考會應去評估局處發展擴充科技服務的必要性。

李倩萍舉社會局的「輔具超音速」App為例，她說新北市的輔具服務從2017年開始推動以來口碑都很好，過去要臨櫃申請，但現在可以線上服務也很好，而且民眾只要上網搜尋「新北市」、「輔具」，就可以直接連結到網站，為何還要大費周章另外下載App？

林豐裕回應，目前資訊中心針對局處新建的App，依規定必須要先將資料送審，如果只是小部分的修正或擴充，原則上會尊重各局處。至於建置App的必要性，林豐裕說，因為App提供照相以及即時推播的功能，對於業務推展上有需要。

但李倩萍也指出，資訊中心為了節省預算並方便各局處使用，有提供一個共同框架架構，應該要去檢討把局處需求納入，不要像是為了做而做，搞得大家還要另外做App，否則做這個共同框架做什麼？因為如推播功能不是只有社會局需要，其他局處也可能用到；林豐裕則表示會朝此方向努力。