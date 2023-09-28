北港朝天宮媽祖首度苗栗通霄遶境 信眾爭相鑽轎底

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雲林縣北港朝天宮媽祖應苗栗縣通霄鎮慈后宮與拱天宮邀請，28日起駕至通霄市區遶境並駐駕慈后宮，29日持續遶境通霄，並前往拱天宮參加160周年慶典，朝天宮表示苗栗各宮廟每年組團前往朝天宮交流，朝天宮首次到通霄遶境，受到熱烈歡迎，信眾爭相鑽轎底，希望藉此讓媽祖文化更深入人心。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖分靈遍布全球，世界5大洲皆有朝天宮媽祖分靈，信徒遍布海內外，每年到北港進香人潮達700萬人次以上，香火鼎盛。朝天宮媽祖與苗栗有特殊緣分，每年新春開始至媽祖誕辰期間，苗栗眾多宮廟都會組團到北港朝天宮。

蔡咏鍀說，此次北港媽祖首度前往通霄遶境，對北港、通霄兩地區而言，都是難得的經驗，眾多信眾夾道歡迎，近距離感受媽祖的慈悲濟世精神，朝天宮也萬分珍惜這份情緣，期待與信徒齊聚苗栗，祈求彼此的共同信仰女神「媽祖」，庇佑大家事事順利、闔家平安。

北港朝天宮提到，朝天宮媽祖出巡遶境時，轎前燈有「閣省」2字，代表朝天宮媽祖神力庇佑全台，出巡各地時可為民眾帶來平安吉祥，此次朝天宮到通霄進行2天遶境活動，對地方上而言是難得盛事，許多信徒準備多時，沿途設案焚香、爭相鑽轎底，迎接北港媽祖的到來。

北港朝天宮指出，中秋連假適逢拱天宮建廟160周年慶典，拱天宮很早就向朝天宮提出邀請，希望朝天宮媽祖共襄盛舉，朝天宮全體董監事會感謝苗栗地區對於北港媽祖的愛護，秉持媽祖慈悲、助人、行善理念，盼與大家共同弘揚媽祖信仰精神，祈求媽祖婆庇佑大家都能安康富順。