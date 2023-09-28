明新科大師生 熱情響應2023「信託有愛 徵影活動」

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創意是加速消息傳遞的加速器，為讓「信託」觀念更加普及，工商時報多元信託執委會舉辦「信託有愛 徵影活動」，偕同第一銀行與臺灣銀行業師前進明新科大推廣徵影活動，這一場線上說明，利用線上遊戲方式，帶動明新科大師生的熱情響應。

明新科大多媒體與遊戲發展系張齊軒副教授 為2022信託有愛校園徵影活動的「金質奬」 及多項「網路人氣奬」的金牌指導老師，張教授擅長傳播媒體科技、廣告導演實務與影像製作、品牌宣傳與公關活動策劃執行、故事發想與腳本寫作、新媒體應用；曾於東森電視、富邦媒體等知名媒體擔任廣告導演、外景導演、影像/文案相關要職，2023年帶領著明新科大的學子們創意進擊，期待可再度蟬聯金奬榜首。

明新科大多媒體與遊戲發展系副教授 張齊軒 為2022信託有愛校園徵影活動的「金質奬」 及多項「網路人氣奬」的金牌指導老師。

2023徵影活動延續「產業出題 學生作題」的模式，並向再次參賽的明新科大師生提供兩位專業業師講解。第一銀行專員吳沛軒，以安養信託、傳承信託兩種信託方式為切角，來闡述信託對民眾生活的重要性與實用性。吳沛軒表示，安養信託可以降低高齡長者或是身心障礙財產被詐騙、被盜用、被挪用的機率降低，讓生活保障有所依靠。

吳沛軒指出，傳承信託也是很棒的理財工具，可以幫助延續家族企業的順利交棒，避免家族紛爭，以及降低經營風險，達成家族企業在經驗傳承、資產傳承的穩定性，並藉由「信託」以利處理法律及稅務問題。

雖著社會經濟發展的脈動，信託對社會負擔減輕是有相當大的助益性。臺灣銀行中級辦事員許雅琳表示，信託由是委託銀行擔任受託人，並指定信託監察人、設立專款專用，來維護信託人的權益，在處理不同信託個案的過程中，也讓看似冰冷冷的金融體制充滿溫情與溫度。若想知道更多有關信託與金融理財大小事，同學們也可以聽「臺銀問講 你問我講」，蒐集更多有關生活理財必知的小貼士。

為讓學生於創作期間，更加理解信託、業師所闡述的金融觀念，工商時報多元信託執委會，同步展示去年頒獎的片段、簡單介紹的投稿流程，展示獲獎影片的全方位曝光在媒體成果。為增加學生被多元信託議題的創作更加有感，今年加碼得獎者即可獲的麗寶樂園(含佳作獲獎者)，並利用機智問答線上小遊戲，以吸睛題目與雙向互動，引起明新科大學子的高度興趣，也在答題過程中，更加理解多元信託對社會的貢獻度，加深學生對影片創作的熱情。