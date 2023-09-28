打造奢華半自助餐飲體驗 文華Cafe「平日午間饗．吃．吧」10／2開賣

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搶高端精緻餐飲商機，台北文華東方酒店館內「文華Cafe'」10月2日起於周一至周四午間時段，全新推出精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」，主廚林禹德帶領其廚藝團隊傾力設計出一系列來自全球各地的經典美味佳餚，除了豐盛的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，還有由行政西點主廚趙崇曦設計的的精品級甜點吧，每季並推出四種精選單點主餐，每位1,380元＋10％起，包括：「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」、「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」、「嫩煎挪威鮭魚」、「鮮蟹海鮮燉飯」等，讓美食愛好者享受寰宇珍饈，以舌尖遨遊世界各地。

文華Cafe'「平日午間饗．吃．吧」強調每日湯品與單點主餐皆由廚師現做直送上桌，首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，呈現外表酥脆焦香 、肉質柔嫩多汁的口感與風味，搭配彈牙鮮美的澎湖龍蝦，並以松露紅酒醬提味，每位1980元＋10％。

12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」是將宜蘭葛瑪蘭的戰斧豬以攝氏63度舒肥一小時，再爐烤上色，外酥內嫩又多汁，再搭配特調焦糖蘋果醬和焦糖無花果，酸甜中保留肉汁香氣，每位1,680元＋10％。另有以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」，配上翻炒的米型麵、孢子甘藍和風乾小番茄增加清爽口感，最後擺上厚實的嫩煎鮭魚，魚肉與米型麵在舌尖交織出豐富層次，每位1,680元＋10％。

文華Cafe' 「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、伊比利火腿(Iberico Mafresa)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，讓賓客享受豐富多元的異國美味。

文華Cafe'「平日午間饗．吃．吧」的甜點包括：焦糖香蕉巧克力慕斯、反轉青蘋果派與鐵觀音鳳梨泡芙等，外形優雅吸睛的外形、口感精緻細膩。食客亦可以選擇無限暢享沙拉吧、主廚例湯、精品手工甜點吧與鮮榨果汁、咖啡與茶，每位1,080元＋10％。