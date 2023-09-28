陸方對團客解禁尚無回覆 陸委會：再給他們一點時間

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陸委會日前宣布恢復兩岸團體旅遊之規劃，如今已屆滿1個月準備期。陸委會今日表示，我方主管機關已經做好準備，目前尚未收到陸方明確回應，不過「再給他們一點點時間」。

陸委會副主委詹志宏今日主持例行記者會時表示，這一個月準備期，主管機關紛紛投入很多精神在規劃與準備、召開多次會議，業者也參加過觀光署的座談，「我們目前來講，已經做好準備」。

但詹志宏說，大陸政府的運作體系，往往要跨部會進行政策協調、需要多一些時間考量，我方目前還沒收到明確回應。但政府注意到，我方旅行業者也關注何時恢復雙向團客觀光，並不斷利用機會向陸方官員表達訴求。他說，到目前為止，我們的訊息相信已經明確傳達到大陸的主管部門，但是或許「再給他們一點點時間」去協調、考慮。

至於今年開放兩岸觀光是否無望？詹志宏重申，希望兩岸之間的交流能逐步恢復，而大陸部門之間可能有不同考量，所以一直無法做出決定，需要時間讓他們去協調。為了穩健地讓兩岸交流能夠健康有序推動，我方寧願多給陸方一點點時間；在陸方沒有較正式、明確的答覆前，我方不做太多揣測。

至於第三地陸客來台觀光部分，詹志宏表示，截至昨日，申請數已超過一萬人，實際抵達台灣旅遊則超過一千人，之後陸陸續續都會來，因為簽證是三個月有效。

另一方面，內政部移民署27日於網站公告，即日起，恢復外國籍與港澳地區人士得經小三通往返兩岸。詹志宏表示，疫後兩岸交流應該要循序漸進地朝健康有序的方向推動，因此我方採逐步策略、讓秩序能夠維持正常。

詹志宏指出，疫情之前確實有少數外籍和港澳人士經由福建地區搭乘小三通往返兩岸，只要其證件符合規定，都可以通行。現在陸委會與主管機關討論之後，決定外籍和港澳人士的部分先執行，至於大陸人士以後再做檢討。