阿姨叔叔領錢囉！ 南投發重陽禮金「這些人受惠」

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10月23日是重陽節，為了表達對長者的關懷，南投縣政府將自10月6日起發放縣府重陽敬老禮金，縣府已委請全縣13鄉鎮市公所協助發放，11月6日前近10萬名長者可收到500元到1萬元不等禮金。

縣府表示，60歲以上原住民長輩、65歲以上長者都是領取重陽敬老禮金的對象，長輩們可選擇現金領取或申請以匯款方式領取，有近10萬名長者受惠。

縣府社會及勞動處進一步指出，這次頒贈重陽節敬老禮金的對象包括112年6月30日前已設籍南投縣，且未再遷出或死亡之60至64歲原住民（民國48年1月1日至52年12月31日出生）、65歲至99歲長輩（民國13年1月1日至47年12月31日出生）及百歲以上人瑞（民國12年12月31日前出生）。

今年預估發放年滿60歲至64歲原住民約有1666人，每人發放500元整；年滿65歲至99歲長者約有9萬7554人，每人發放1000元整，另百歲人瑞約107人，每人發放1萬元整，統計將有9萬9327人受惠，共計將發放禮金超過9945萬元。

社勞處說，以現金領取者，可依通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送禮金，而申請以匯款方式領取者，可先填寫「南投縣政府重陽敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，存摺會註記「縣府重陽禮金」字樣；另百歲人瑞則將由縣府親自前往長者家中發放敬老禮金。

縣府表示，自105年度起，放寬重陽敬老禮金發放對象，年齡從75歲調降為65歲，107年起65歲至99歲每人禮金調增至1000元；另為照顧原住民族長者，自109年起，再擴大增發設籍南投縣年滿60歲至64歲原住民每人禮金500元。