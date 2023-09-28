中秋烤肉吃得安心 營養師曝5指南健康不NG

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【中時 曾雪蒨】迎接新冠疫情解封後第1個中秋節，許多民眾摩拳擦掌想要找親朋好友烤肉、吃月餅、嗨歌去，衛生福利部南投醫院陳佳祺營養師特別提醒，中秋烤肉謹守多蔬菜、少油等「5指南」，可以健康不NG。

營養師陳佳祺指出，健康烤肉「5指南」包括「優先選擇蔬菜食材」、「減少高油脂食材」、「注意鈉含量」、「控制食物燒烤時間」、「適量少負擔」，只要守住上述5原則，就能安心享受美食，健康過中秋。

陳佳祺說，中秋烤肉首先應該優先選擇蔬菜食材，因為蔬菜富含膳食纖維、類黃酮與多酚化合物等植化素，可多選用當季蔬菜如玉米筍、甜椒、香菇、筊白筍、絲瓜等來減少烤肉對健康的危害。

其次，應避免五花肉、雞皮、培根、香腸、熱狗、內臟等高油脂食物，因為高油脂食物不僅熱量高，滴入炭火中也會產出較多的多環芳香烴化合物（PAHs），具致癌風險，對身體危害較大。盡量優先選用豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材，減少飽和脂肪攝入。

另醃製品、加工製品、調味料與烤肉醬皆為高鈉製品，需注意鈉的食用量。

此外，陳佳祺指出，長時間高溫炭燒會使食物容易烤焦或吸收過多的燻煙，建議食物盡量切薄，可將較難熟的食材先燙或微波過以降低燒烤時間，或建議利用電烤盤及瓦斯烤盤，避免食物烤不熟而吃下肚造成腹瀉問題。

值得一提的是，中秋連假期間各大賣場與購物平台常祭出組合優惠讓民眾大買特買，但購買過量很常發生食材重複冷凍解凍，保存不當而造成食物腐敗，因此陳佳祺建議中秋佳節不僅烤肉要適量享用，食材也要適量採買，才能減少荷包與健康的負擔。