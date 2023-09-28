中價位經典運動表款買氣發燒 SEIKO、沛納海進駐東區Diamond Towers

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疫後百貨男性商品業績多數呈雙位數成長，其中又以服飾、中價位經典運動表款銷售成長最大；包括SEIKO、沛納海等更於近期展新店，進駐台北東區Diamond Towers，SEIKO台灣總經理藤田安城指出，DT店為全新主題概念店，主要聚焦Prospex與Seiko 5 Sports兩大經典運動系列，其中包括9月甫上市的台灣限定表款「疾速領先者」SpeedTimer太陽能計時表款，限量500只。

此外，因應Diamond Towers商場潮流特質，並同步發售多款僅在美國、日本獨家推出的Prospex系列、Seiko 5 Sports系列、Astron系列等直營店限定販售表款，其中品牌更與日本街頭潮牌Chaos Fishing Club聯名推出兩款限量腕表，已受到潮流界、滑板界等藏家關注。

根據瑞士鐘表進出口公會統計，今年8月以來，全球鐘表銷售仍持續穩定成長9.2％，但由於鐘表缺零件，在供應不及下，不少瑞士名表如勞力士、PP百達翡麗、AP愛彼表等都要等待、配表才能買得到，且包括SWATCH GROUP、Richemont、LVMH、甚或最近買下全球最大鐘表通路寶齊萊的勞力士等均一致往直營專賣店前進，也使得全球鐘表店通路包括高登鐘表、甚或台灣十大頂級鐘表店等均有朝向轉型之路的策略應戰，除了前十大集團型表牌銷售，獨立製表師表款也是下一個戰場。

且因高價表必須配表，使得SEIKO等擁有高級腕表工藝的日系集團表款成為科技人與運動人採買重點，加上疫後戶外運動包括登山、路跑與露營人口增加，近期台灣奧運選手知名度打響，而使得SEIKO等中價位腕表業績連續成長，且有機會成為下一波市場主流。