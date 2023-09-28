台股穩盤新活水衝破2,000億 金管會再助攻

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台股穩盤新活水「員工持股信託、員工福儲信託」，金管會再助攻。銀行局副局長林志吉28日指出，員工持股信託與員工福儲信託規模，今年6月底已突破2,056億元，金管會再函釋放寬員工持股信託的運用範圍，開放非上市櫃公司的員工可將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行的單一公司股票，且不必做風險屬性評估及商品適配性評估作業，可大幅降低作業流程，有助企業辦理員工持股信託與員工福儲信託。

林志吉指出，「鼓勵企業辦理員工福利信託」是信託2.0計劃中重要措施，可強化民眾的退休準備，信託2.0推動前，「員工持股信託、員工福儲信託」規模只有1,893億元（2021年9月），但至今年第二季底已上衝2,056億元，較去年同期的1,830億元更成長了12％。目前有21家銀行、1家券商可承作員工持股信託、員工福儲信託。

林志吉進一步分析，「員工持股信託、員工福儲信託」的信託財產有四分之三來自「一般企業」。據統計，今年六月底2,056億元中，有77％、1,581億元是來自一般企業，23％來自金融業；而去年底的1,942億中也是有1,492億、77％來自一般企業，而去年六月底的1,830億中，更有78％、1,419億來自一般企業。

林志吉指出，此次擴大範圍主要有二項，一是過去銀行在辦理「未上市櫃」員工持股信託時要採「個案申請」，若要走「員工福利儲蓄信託」手續繁瑣，信託公會建議金管會可用函釋方式開放非上市櫃公司的員工可將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行的單一公司股票，二是可免作商品適度分析，讓員工持股信託更彈性，省去相關的程序，有助員工持股信託成長。

林志吉指出，考量未上市櫃公司的員工雖不在集團內的上市櫃公司服務，但對公司經營風險應亦有相當程度之瞭解，且公司相關財業務資訊之透明度及公司健全度均較高，加上「員工持股信託」信託資金來源，是員工每月固定由薪資提存一定比例之小額資金及公司撥付之獎勵金，投資金額已有一定上限，參與員工持股信託計畫對個別員工之投資部位及投資風險影響亦有限，因此此次也放寬免作風險屬性評估及商品適配性評估。

舉例來說，台塑集團有多家子公司，目前只有在台塑四寶的員工可透過「員工持股信託」買自家公司股票，但旗下子公司股票因沒有上市櫃，導致旗下子公司員工無法享受此利多。