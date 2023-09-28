華為新品發表未提Mate 60 Pro 美媒：晶片難量產？

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【中時新聞網 盧伯華】華為新款手機Mate 60 Pro一經推出，就被中國官媒和一些網民捧為技術「遙遙領先」的揚眉吐氣之作。不過，華為在最近的產品發佈會上卻對這款手機隻字未提，讓眾多支持者感到失望，同時也引發了華為新手機在技術上能否量產與是否只是曇花一現的疑問。其中新手機晶片過低的良率以致成本太高難以為繼，可能是華為對其新手機在技術上三緘其口的原因。

《美國之音》報導說，華為秋季新品發表會不見新款旗艦手機Mate 60 Pro手機，讓外界十分疑惑。在發表會上，華為常務董事、終端BG（業務集團）CEO余承東甚至不提這款新手機的名稱，他說：「先鋒計畫以來，我們產品上市後廣受喜愛和信任，我們正在加班加點地緊急地生產。先鋒計畫的產品今天就不作介紹。」而「先鋒計畫」正是華為研發Mate 60系列手機的專案代名詞。

報導說，這次新品發布會發佈了新款平板電腦在內的一系列產品，尤其是以奢華設計和昂貴材料為噱頭的的Mate 60 RS「非凡大師」系列。Mate 60 RS價格昂貴，強調外觀設計，但華為避談這款手機的技術參數，與一個月前華為推出Mate 60 Pro手機的一樣不在晶片技術細節。

華為低調推出Mate 60 Pro手機後，加拿大評測機構Tech Insights評測結果與拆解分析後做出結論說，新手機使用中芯國際生產的7奈米麒麟9000s晶片。這一發現引發美中科技產業和政界的譁然，許多分析認為，華為可能突破美國制裁，聯合中芯國際自主生產出了7奈米製程晶片。這個結果讓美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）公開表示感到「沮喪」，她強調，美方沒有任何證據表明華為能夠批量製造出7奈米晶片。

報導表示，業內人士指出，中芯國際沒有極紫外光（EUV）光刻機，只能依靠上一代的深紫外光（DUV）設備製造7奈米晶片，導致成本高昂、良率低下，與14奈米晶片製程95%的良率相比，中芯7奈米製程的良率可能不到15%。

美國智庫哈德遜研究所的一份分析指出，相比之下，使用EUV，台積電的7奈米晶片製造良率為80%。幾年前，英特爾試圖在不使用EUV光刻技術的情況下製造7奈米晶片，的確也能製造出7奈米晶片，但無法以商業上可行的方式做到這一點。

中華經濟研究院副院長王健全的話說，7奈米晶片用DUV重複曝光技術，良率須達7、8成才能盈利。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，7奈米製程已經是中芯國際的極限，良率應該不會高於5成，「這樣生產成本很高，中國繼續往前推進是有難度的」。

報導說，華為2023年的手機銷量定出了4,000萬的目標；而在美國制裁推出的2019年，華為的手機出貨量達到了2.4億台。分析人士指出，儘管華為手機在中國國內再度受到熱捧，要重返國際手機市場面臨難以克服的技術阻礙。