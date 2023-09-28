陸生納健保有譜？陸委會：衛福部與教育部研議中

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海基會董事長李大維近日表示，會向主管機關反應陸生納入健保問題，並稱「相信在不久的未來能夠有好消息」。陸委會今日表示，政府重視陸生納保問題，也一再與各界討論商量，目前已經由衛福部與教育部研議，如果有好消息會盡早公布。

李大維日前在金門大學與陸生座談，現場陸生表達對納保的盼望，李大維表示會向主管機關反應，並稱「相信在不久的未來能夠有好消息」。教育部長潘文忠昨日則表示，支持陸生比照外籍生納入健保，但初期會以學位生為主，詳細規畫會和陸委會及衛福部進一步討論。不過，衛福部部長薛瑞元僅表示，「還需要各方面的評估」。

陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會表示，對於陸生在台灣期間的醫療照顧問題，政府一向關注，陸生來台就讀會請他參與醫療保險，萬一有需求可獲得保險照護與給付。此外，陸委會與教育部、海基會去年也將部分經費用於陸生的保險補貼。

詹志宏強調，政府重視陸生納保問題，也一再與各界討論商量，目前已經由衛福部與教育部做研議，如果有好消息會盡早公布。

另一方面，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安。詹志宏表示，政府對任何交流案都有受理申請與核准程序，此案到剛剛為止，我方並沒有收到任何申請案。

詹志宏指出，此案屬於專案交流範圍，需要主管機關針對必要性與急迫性等要件進行審核。詹志宏接著說，令他納悶的是，中國大陸是無神論、77％人民不信教，這種情況之下，竟然由國台辦提出此案件，難怪國內有人認為要提高警覺，但因為還沒提出申請，我方無法評論。