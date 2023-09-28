輝達穩當AI龍頭？ 蘇姿丰暗嗆：對護城河存在存疑

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【中時新聞網 賴宇萍】輝達掀起AI旋風，不過身為同業的超微也在積極搶佔AI商機。有「半導體女王」之稱的超微董事長暨執行長蘇姿丰近日直言，當前的AI領域發展速度太快，沒有公司能夠確定自己形成了「護城河」。

「護城河」的概念是由股神巴菲特所提出，意指企業擁有抵禦競爭對手對其攻擊的可持續性競爭優勢。曾有國外分析師指出，輝達掌握軟、硬體完整生態系統，讓公司有如「AI界的蘋果」，這種護城河讓輝達得以在AI軍備競賽中遙遙領先對手好幾年。

但是蘇姿丰的發言顯示是在暗嗆，儘管輝達目前是AI領域的領先者，但這領域比看上去更加開放，沒有一家公司具有對抗競爭對手攻勢的可持續競爭優勢。

蘇姿丰26日在2023年Code Conference上向觀眾表示，在市場缺乏改變的地方才會出現「護城河」，可是未來的10年與過去10年不同，因為AI的發展方式在改變。

蘇姿丰認為，當前正處於AI，特別是生成式AI市場的早期階段，因此整個行業在談的是一個長達10年的周期，而不是未來2到4個季度可以取得多少GPU。隨著AI的持續發展，掌控GPU市場的輝達受到追捧。蘇姿丰雖然認可GPU短缺的事實，但顯然不忘暗酸輝達的這項「優勢」不可持續。