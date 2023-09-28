守護國人身心健康 和潤企業和運租車聯手做公益助「張老師」網路輔導大升級

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)與國內汽車租賃龍頭和運租車，9/27於張老師基金會台北分事務所舉行「e齊守護社會安全網」捐贈儀式，贊助張老師基金會，翻新網路輔導室，提升網路輔導的服務品質，守護國人身心健康。張老師基金會創立邁入第54年，積極推廣社會大眾及青少年心理健康為服務宗旨，首創「網路輔導」服務，提供民眾更即時、更便利的線上輔導服務，目前平均一個月輔導120位民眾，幫助許多不習慣用電話或面對面進行輔導的民眾，用「文字」說出自己的心聲。然因空間及資源有限，所有志工們原先只能擠在一張會議桌進行輔導服務，彼此距離過近，打字的聲音及動作很容易互相干擾，進而影響服務品質。

看見張老師基金會促進民眾心理健康的努力，和潤企業與和運租車共同贊助翻新網路輔導室，並攜手供應商-祖漢設計，規劃專業舒適的辦公環境，除了設置獨立隔間打造彼此不受干擾的工作空間，在室內照明設備上安裝更為明亮省電的LED燈具，減輕志工長時間使用電腦時眼睛的負擔，以及使用環保無毒油漆重新粉刷牆面；全室採用環保建材，支持社會公益之餘，亦落實環境永續。

看到服務空間變成煥然一新的志工們，當場表示感謝和潤企業與和運租車對於張老師服務的肯定，也開心擁有獨立寬敞又舒適明亮的空間，協助他們能更加專注投入網路輔導服務，透過線上管道擴大張老師基金會的關懷範圍與量能，強化社會安全網，守護各個角落需要幫助的人。和潤企業多年來攜手關係企業、合作夥伴一起關心社會與環境，落實ESG企業永續，期能發揮企業影響力，凝聚更多力量，帶動更多人投入社會關懷，讓社會更美好！