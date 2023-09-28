華為智能車亮相 Apple Car呢？郭明錤揭內幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 賴宇萍】大陸科技大廠華為日前召開的秋季全場景新品發布會上，首款智能轎車「智界S7」正式亮相，也讓不少人想到至今「只聞樓梯響」的Apple Car。有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤卻狠狠給果粉潑了一盆冷水，因為他竟然表示，外界可別指望Apple Car可以很快問世。

郭明錤28日在社群平台X（前身為推特）發文表示，蘋果Apple Car現階段已經「銷聲匿跡」。他的推文寫道：「Apple Car的開發目前看起來已經失去任何能見度。如果Apple不用併購策略進入汽車市場，我懷疑Apple Car能否在數年內進入量產。」

蘋果計畫推出Apple Car自駕電動車的傳聞近年一直沒間斷，蘋果申請的專利也顯示公司持續研發汽車技術。不過郭明錤並未說明Apple Car的開發「失去能見度」的理由。今年3月他還曾表示，蘋果汽車團隊已經解散，恐難在2025年亮相。

不過業界仍有不少人對Apple Car滿心期待。投行Wedbush分析師Daniel Ives在6月曾預測，蘋果首款自駕車即將問世，預計將於2026年上市。

相較於蘋果的慢吞吞，華為在汽車的研發明顯讓人驚豔。2021年4月，華為與賽力斯首次合作推出第一輛電SF5電動車，就在市場掀起話題。華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東更是多次表示，華為在智能汽車上遙遙領先美國電動車大廠特斯拉。