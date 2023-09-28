日經：逾6成日本企業家認為在中業務風險上升

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【中時新聞網 盧伯華】日媒最近匯總100名日本企業家問卷調查結果顯示，有超過6成的日本企業家認為今後在華業務的風險上升，其中擔心中國房地産泡沫破滅的聲音越來越強，企業經營者對前景的警惕感持續加強。

《日本經濟新聞》進行的「100名日本企業家問卷調查」以日本國內主要企業的社長（包括會長等）為對象，約每3個月實施1次。此次在8月28日〜9月11日實施，收到了145家企業（其中上市企業137家）的回答關於全球的景氣度，回答「持平」的日本企業家接近6成，擴張預期仍處於低水平。

調查指出，中國房地産大型企業恒大集團在美申請破産保護，讓日本企業對中國房地産泡沫破滅以及隨之而來的中國經濟低迷的擔憂，其中「強烈擔憂」佔30.8%，「略感擔憂」佔60.7%，合計有9成的日本企業家感到不安。

此外，認為在華業務面臨的風險目前在「上升」的受訪者達到63.8%，認為「不變」的佔30.6%，認為「下降」的僅佔0.8%。風險上升的原因以「中美貿易摩擦」最多，佔82.3%；其次是「房地産泡沫破裂」，佔78.5%；「兩岸發生衝突」也達到64.6%。

報導說，在風險進一步提高的情況下，按照未來二、三年的短期和截至十年後的長期詢問了今後在華業務的方針。從短期來看，回答「擴張」的佔20.5%，「維持」佔74.4%，「縮小」僅佔5.1%。各企業觀察形勢的意願似乎都很強烈。表明擴張方針的企業設想的是抓住中國的內需。

另一方面，認為從長期來看「提高」在華業務在整體中所佔比重的日本企業家僅佔10%。回答「維持現狀」的企業家佔48.3%，「降低」佔7.5%。「不知道」佔34.2%。

在認識到中國風險加劇的同時，日本的企業家們對世界經濟的前景仍然未能做出清晰判斷。關於對現狀的認識，「停滯不前」最多，佔57.2%。與上次調查相比上升了1個百分點，創出有可比數據的2011年12月調查以來的新高。「擴張」與「緩慢擴張」合計為24.8%（較上次調查增加2.6個百分點），「惡化」與「緩慢惡化」為17.3%（減少3.6個百分點）。

關於「停滯不前」的理由（多選），回答「中國經濟停滯」的最多，佔80.7%。其次是「歐洲經濟停滯」和「資源和原材料價格居高不下」，各佔48.2%。從「擴張」減去「惡化」的顯示景氣度的指標（DI）為+4，時隔4個季度轉為正增長，但中國風險成為負擔，缺乏經濟擴張的決定性因素這一狀況在持續。