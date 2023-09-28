前往主要內容
工商時報LOGO

宏力移動結盟醒吾科大 瞄準Robotaxi培訓自駕車領航員

  • 工商時報 李水蓮
醒吾科大副校長陳寶億（左）與宏力移動董事長洪鈞澤於醒吾科大舉行產學合作簽約儀式。圖／醒吾科大提供
醒吾科大副校長陳寶億（左）與宏力移動董事長洪鈞澤於醒吾科大舉行產學合作簽約儀式。圖／醒吾科大提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏力移動股份有限公司與醒吾科技大學於昨(26)日簽訂產學合作備忘錄，宏力移動更捐贈醒吾科大人才培育獎助學金20萬元，看好就業機會與未來展望。參與講座的學生摩拳擦掌，躍躍欲試，期待台灣未來無人車駕駛產業能蓬勃發展。

醒吾科大副校長陳寶億表示，此次與宏力移動進行產學合作是期待學生可以從移動科技找到未來，從而培育成為業界真正需要的人才。圖／醒吾科大提供
醒吾科大副校長陳寶億表示，此次與宏力移動進行產學合作是期待學生可以從移動科技找到未來，從而培育成為業界真正需要的人才。圖／醒吾科大提供

由台灣大車隊創辦人洪鈞澤所創立的宏力移動股份有限公司，打破傳統計程車商業模式，整合移動服務產業並結合觀光，看好未來自駕車發展，打造台灣Robotaxi生態圈，與雄獅集團董事長王文傑合作投資無人駕駛電動車產業，就是要當台灣移動服務業龍頭。

宏力移動董事長洪鈞澤表示，走進無人駕駛電動車，期待同學們都能成為領航員。圖／醒吾科大提供
宏力移動董事長洪鈞澤表示，走進無人駕駛電動車，期待同學們都能成為領航員。圖／醒吾科大提供

宏力移動董事長洪鈞澤表示自己一直在創業，從台灣大車隊創辦人開始到現在走進無人駕駛電動車，就是看好未來自駕車發展。目前與雄獅旅行社一起合作Uber與移動科技，就是想打造Robotaxi生態圈增加就業機會，創造高收入生活，期待同學們都能成為領航員。

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(右起)、副校長陳寶億接受宏力移動董事長洪鈞澤及總經理黃謙銘捐贈人才培育獎助學金20萬元。圖／醒吾科大提供
醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(右起)、副校長陳寶億接受宏力移動董事長洪鈞澤及總經理黃謙銘捐贈人才培育獎助學金20萬元。圖／醒吾科大提供

醒吾科大副校長陳寶億開心指出，這次能與宏力移動簽訂產學合作，感謝宏力移動捐贈人才培育獎助學金20萬元給學生能好好在校學習的機會。從Uber服務在台灣市場一直蓬勃發展到現在，移動服務商業模式在未來一定會帶來創新改變，學生如果可以在專案輔導考取證照後保證就業，也許也會是不錯的選擇。

宏力移動企業講座現場座無虛席，醒吾科大同學們都期待台灣未來無人車駕駛產業能蓬勃發展。圖／醒吾科大提供
宏力移動企業講座現場座無虛席，醒吾科大同學們都期待台灣未來無人車駕駛產業能蓬勃發展。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣教育中心主任吳宸漢表示，會與宏力移動產學合作，就是看到無人車商機已在國外有成功案例，為了讓學生能有更多元化的發展，希望能讓學生了解自駕車未來發展趨勢，還能讓學生考取專業證照，增加就業機會。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美10年債殖利率16年新高 台灣「這類ETF」成重災區

  2. 外資連8砍這檔傳產龍頭 00929登買超冠軍

  3. 中鋼股價破底 法人點出營運一關鍵

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。