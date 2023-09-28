宏力移動結盟醒吾科大 瞄準Robotaxi培訓自駕車領航員

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宏力移動股份有限公司與醒吾科技大學於昨(26)日簽訂產學合作備忘錄，宏力移動更捐贈醒吾科大人才培育獎助學金20萬元，看好就業機會與未來展望。參與講座的學生摩拳擦掌，躍躍欲試，期待台灣未來無人車駕駛產業能蓬勃發展。

由台灣大車隊創辦人洪鈞澤所創立的宏力移動股份有限公司，打破傳統計程車商業模式，整合移動服務產業並結合觀光，看好未來自駕車發展，打造台灣Robotaxi生態圈，與雄獅集團董事長王文傑合作投資無人駕駛電動車產業，就是要當台灣移動服務業龍頭。

宏力移動董事長洪鈞澤表示自己一直在創業，從台灣大車隊創辦人開始到現在走進無人駕駛電動車，就是看好未來自駕車發展。目前與雄獅旅行社一起合作Uber與移動科技，就是想打造Robotaxi生態圈增加就業機會，創造高收入生活，期待同學們都能成為領航員。

醒吾科大副校長陳寶億開心指出，這次能與宏力移動簽訂產學合作，感謝宏力移動捐贈人才培育獎助學金20萬元給學生能好好在校學習的機會。從Uber服務在台灣市場一直蓬勃發展到現在，移動服務商業模式在未來一定會帶來創新改變，學生如果可以在專案輔導考取證照後保證就業，也許也會是不錯的選擇。

醒吾科大推廣教育中心主任吳宸漢表示，會與宏力移動產學合作，就是看到無人車商機已在國外有成功案例，為了讓學生能有更多元化的發展，希望能讓學生了解自駕車未來發展趨勢，還能讓學生考取專業證照，增加就業機會。